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Никитин: Россия продолжит мегапроекты ради транспортного суверенитета - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Никитин: Россия продолжит мегапроекты ради транспортного суверенитета
Никитин: Россия продолжит мегапроекты ради транспортного суверенитета - 21.10.2026, ПРАЙМ
Никитин: Россия продолжит мегапроекты ради транспортного суверенитета
Россия продолжит реализацию мегапроектов, направленных на достижение транспортного и технологического суверенитета, заявил в Госдуме министр транспорта Андрей... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:46+0300
2026-10-21T13:46+0300
россия
москва
владимир путин
госдума
росавиация
михаил мишустин
санкт-петербург
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия продолжит реализацию мегапроектов, направленных на достижение транспортного и технологического суверенитета, заявил в Госдуме министр транспорта Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера."В рамках национального проекта "Эффективная транспортная система" мы продолжим реализацию мегапроектов, направленных на достижение транспортного и технологического суверенитета", — сказал он, отметив, что самым масштабным из таких проектов является строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.По словам Никитина, выполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, а также достижение целей "майского указа" являются безусловным приоритетом в работе кабмина и Минтранса. "Выполнение задач, поставленных главой государства, и достижение целевых показателей "майского указа" № 309 — безусловный приоритет в работе правительства и министерства транспорта", — подчеркнул он. Речь идет об указе от 7 мая 2024 года "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта: Никитина предложено назначить вице-премьером, курирующим транспортную отрасль, а на должность главы Минтранса — руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Кандидаты в понедельник и вторник провели встречи с фракциями и профильными комитетами, в среду они выступят на пленарном заседании и ответят на вопросы депутатов, после чего состоится голосование. Финальной точкой должны стать указы президента, до этого все кандидаты продолжают работу на прежних постах.
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россия, москва, владимир путин, госдума, росавиация, михаил мишустин, санкт-петербург
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Госдума, Росавиация, Михаил Мишустин, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13:46 21.10.2026
 
Никитин: Россия продолжит мегапроекты ради транспортного суверенитета

Никитин: ВСМ Москва — Петербург станет самым масштабным мегапроектом страны

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия продолжит реализацию мегапроектов, направленных на достижение транспортного и технологического суверенитета, заявил в Госдуме министр транспорта Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера.
"В рамках национального проекта "Эффективная транспортная система" мы продолжим реализацию мегапроектов, направленных на достижение транспортного и технологического суверенитета", — сказал он, отметив, что самым масштабным из таких проектов является строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
По словам Никитина, выполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, а также достижение целей "майского указа" являются безусловным приоритетом в работе кабмина и Минтранса. "Выполнение задач, поставленных главой государства, и достижение целевых показателей "майского указа" № 309 — безусловный приоритет в работе правительства и министерства транспорта", — подчеркнул он. Речь идет об указе от 7 мая 2024 года "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта: Никитина предложено назначить вице-премьером, курирующим транспортную отрасль, а на должность главы Минтранса — руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.
Кандидаты в понедельник и вторник провели встречи с фракциями и профильными комитетами, в среду они выступят на пленарном заседании и ответят на вопросы депутатов, после чего состоится голосование. Финальной точкой должны стать указы президента, до этого все кандидаты продолжают работу на прежних постах.
 
РОССИЯМОСКВАВладимир ПутинГосдумаРосавиацияМихаил МишустинСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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