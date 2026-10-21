https://1prime.ru/20261021/nikitin-874469516.html

Никитин: Россия продолжит мегапроекты ради транспортного суверенитета

Никитин: Россия продолжит мегапроекты ради транспортного суверенитета - 21.10.2026, ПРАЙМ

Никитин: Россия продолжит мегапроекты ради транспортного суверенитета

Россия продолжит реализацию мегапроектов, направленных на достижение транспортного и технологического суверенитета, заявил в Госдуме министр транспорта Андрей... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:46+0300

2026-10-21T13:46+0300

2026-10-21T13:46+0300

россия

москва

владимир путин

госдума

росавиация

михаил мишустин

санкт-петербург

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874469516.jpg?1792579598

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия продолжит реализацию мегапроектов, направленных на достижение транспортного и технологического суверенитета, заявил в Госдуме министр транспорта Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера."В рамках национального проекта "Эффективная транспортная система" мы продолжим реализацию мегапроектов, направленных на достижение транспортного и технологического суверенитета", — сказал он, отметив, что самым масштабным из таких проектов является строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.По словам Никитина, выполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, а также достижение целей "майского указа" являются безусловным приоритетом в работе кабмина и Минтранса. "Выполнение задач, поставленных главой государства, и достижение целевых показателей "майского указа" № 309 — безусловный приоритет в работе правительства и министерства транспорта", — подчеркнул он. Речь идет об указе от 7 мая 2024 года "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта: Никитина предложено назначить вице-премьером, курирующим транспортную отрасль, а на должность главы Минтранса — руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Кандидаты в понедельник и вторник провели встречи с фракциями и профильными комитетами, в среду они выступят на пленарном заседании и ответят на вопросы депутатов, после чего состоится голосование. Финальной точкой должны стать указы президента, до этого все кандидаты продолжают работу на прежних постах.

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, владимир путин, госдума, росавиация, михаил мишустин, санкт-петербург