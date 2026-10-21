https://1prime.ru/20261021/nikitin-874485989.html
Никитин назвал поддержку портов юга России самым важным вопросом
Никитин назвал поддержку портов юга России самым важным вопросом - 21.10.2026, ПРАЙМ
Никитин назвал поддержку портов юга России самым важным вопросом
Поддержка речных пароходств и портов юга России является наиболее важным вопросом, над которым сейчас работает Минтранс, заявил министр транспорта РФ Андрей... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:46+0300
2026-10-21T17:46+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Поддержка речных пароходств и портов юга России является наиболее важным вопросом, над которым сейчас работает Минтранс, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Сейчас, наверное, более важный вопрос - это поддержка речных пароходств и портов юга, потому что там есть определенные вещи, мы тоже над этим работаем сегодня", - сказал журналистам Никитин.
В последнее время участились атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, в том числе портовые терминалы, а также мирные суда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.
Госдума на заседании в среду единогласно утвердила все кандидатуры в правительство России, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным. Никитин утвержден на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. На должность министра транспорта утвержден Дмитрий Ядров. Далее документ будет направлен президенту России Владимиру Путину и председателю правительства.
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бизнес, россия, черное море, киев, дмитрий песков, михаил мишустин, владимир путин, всу, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Черное море, Киев, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Владимир Путин, ВСУ, Госдума
Никитин назвал поддержку портов юга России самым важным вопросом
Никитин: поддержка речных пароходств и портов юга России является наиболее важным вопросом
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Поддержка речных пароходств и портов юга России является наиболее важным вопросом, над которым сейчас работает Минтранс, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Сейчас, наверное, более важный вопрос - это поддержка речных пароходств и портов юга, потому что там есть определенные вещи, мы тоже над этим работаем сегодня", - сказал журналистам Никитин.
В последнее время участились атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, в том числе портовые терминалы, а также мирные суда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.
Госдума на заседании в среду единогласно утвердила все кандидатуры в правительство России, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным. Никитин утвержден на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. На должность министра транспорта утвержден Дмитрий Ядров. Далее документ будет направлен президенту России Владимиру Путину и председателю правительства.