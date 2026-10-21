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Никитин назвал поддержку портов юга России самым важным вопросом - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Никитин назвал поддержку портов юга России самым важным вопросом
Никитин назвал поддержку портов юга России самым важным вопросом - 21.10.2026, ПРАЙМ
Никитин назвал поддержку портов юга России самым важным вопросом
Поддержка речных пароходств и портов юга России является наиболее важным вопросом, над которым сейчас работает Минтранс, заявил министр транспорта РФ Андрей... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:46+0300
2026-10-21T17:46+0300
бизнес
россия
черное море
киев
дмитрий песков
михаил мишустин
владимир путин
всу
госдума
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Поддержка речных пароходств и портов юга России является наиболее важным вопросом, над которым сейчас работает Минтранс, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Сейчас, наверное, более важный вопрос - это поддержка речных пароходств и портов юга, потому что там есть определенные вещи, мы тоже над этим работаем сегодня", - сказал журналистам Никитин. В последнее время участились атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, в том числе портовые терминалы, а также мирные суда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева. Госдума на заседании в среду единогласно утвердила все кандидатуры в правительство России, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным. Никитин утвержден на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. На должность министра транспорта утвержден Дмитрий Ядров. Далее документ будет направлен президенту России Владимиру Путину и председателю правительства.
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бизнес, россия, черное море, киев, дмитрий песков, михаил мишустин, владимир путин, всу, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Черное море, Киев, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Владимир Путин, ВСУ, Госдума
17:46 21.10.2026
 
Никитин назвал поддержку портов юга России самым важным вопросом

Никитин: поддержка речных пароходств и портов юга России является наиболее важным вопросом

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Поддержка речных пароходств и портов юга России является наиболее важным вопросом, над которым сейчас работает Минтранс, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Сейчас, наверное, более важный вопрос - это поддержка речных пароходств и портов юга, потому что там есть определенные вещи, мы тоже над этим работаем сегодня", - сказал журналистам Никитин.
В последнее время участились атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, в том числе портовые терминалы, а также мирные суда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.
Госдума на заседании в среду единогласно утвердила все кандидатуры в правительство России, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным. Никитин утвержден на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. На должность министра транспорта утвержден Дмитрий Ядров. Далее документ будет направлен президенту России Владимиру Путину и председателю правительства.
 
БизнесРОССИЯЧерное мореКиевДмитрий ПесковМихаил МишустинВладимир ПутинВСУГосдума
 
 
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