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В России появится новый дорожный знак парковки для многодетных семей

В России появится новый дорожный знак парковки для многодетных семей - 21.10.2026, ПРАЙМ

В России появится новый дорожный знак парковки для многодетных семей

Новый дорожный знак парковки для многодетных семей появится на дорогах России в 2027 году, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:49+0300

2026-10-21T17:49+0300

2026-10-21T17:49+0300

бизнес

недвижимость

россия

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Новый дорожный знак парковки для многодетных семей появится на дорогах России в 2027 году, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Ну, наверное, уже в 2027-м, с учетом того, что у нас есть правила... о том, что новое регулирование должно вводиться с некоторым лагом, чтобы бизнес, те же дорожники, успели подготовиться, подготовиться владельцы парковок могли и так далее. То есть какой-то лаг, конечно, будет", - сказал министр, отвечая на вопрос РИА Новости. В июле текущего года министерство провело опрос подписчиков своего канала на платформе "Макс", в котором они выбирали внешний вид нового дорожного знака из нескольких предложенных. Итоговый вариант был продемонстрирован Минтрансом на Международном фестивале молодежи в сентябре. Ранее в октябре ведомство сообщало, что изменения в ПДД, которыми вводится новый дорожный знак, будут внесены до конца 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, россия