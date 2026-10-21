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В России появится новый дорожный знак парковки для многодетных семей - 21.10.2026, ПРАЙМ
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В России появится новый дорожный знак парковки для многодетных семей
В России появится новый дорожный знак парковки для многодетных семей - 21.10.2026, ПРАЙМ
В России появится новый дорожный знак парковки для многодетных семей
Новый дорожный знак парковки для многодетных семей появится на дорогах России в 2027 году, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:49+0300
2026-10-21T17:49+0300
бизнес
недвижимость
россия
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Новый дорожный знак парковки для многодетных семей появится на дорогах России в 2027 году, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Ну, наверное, уже в 2027-м, с учетом того, что у нас есть правила... о том, что новое регулирование должно вводиться с некоторым лагом, чтобы бизнес, те же дорожники, успели подготовиться, подготовиться владельцы парковок могли и так далее. То есть какой-то лаг, конечно, будет", - сказал министр, отвечая на вопрос РИА Новости. В июле текущего года министерство провело опрос подписчиков своего канала на платформе "Макс", в котором они выбирали внешний вид нового дорожного знака из нескольких предложенных. Итоговый вариант был продемонстрирован Минтрансом на Международном фестивале молодежи в сентябре. Ранее в октябре ведомство сообщало, что изменения в ПДД, которыми вводится новый дорожный знак, будут внесены до конца 2026 года.
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бизнес, недвижимость, россия
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ
17:49 21.10.2026
 
В России появится новый дорожный знак парковки для многодетных семей

Никитин: новый знак парковки для многодетных семей появится на дорогах России в 2027 году

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом заседания правительства РФ
Министр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом заседания правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Новый дорожный знак парковки для многодетных семей появится на дорогах России в 2027 году, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
"Ну, наверное, уже в 2027-м, с учетом того, что у нас есть правила... о том, что новое регулирование должно вводиться с некоторым лагом, чтобы бизнес, те же дорожники, успели подготовиться, подготовиться владельцы парковок могли и так далее. То есть какой-то лаг, конечно, будет", - сказал министр, отвечая на вопрос РИА Новости.
В июле текущего года министерство провело опрос подписчиков своего канала на платформе "Макс", в котором они выбирали внешний вид нового дорожного знака из нескольких предложенных. Итоговый вариант был продемонстрирован Минтрансом на Международном фестивале молодежи в сентябре.
Ранее в октябре ведомство сообщало, что изменения в ПДД, которыми вводится новый дорожный знак, будут внесены до конца 2026 года.
 
БизнесНедвижимостьРОССИЯ
 
 
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