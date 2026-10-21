https://1prime.ru/20261021/nikitin-874486836.html
Андрей Никитин рассказал, как отпразднует назначение на новый пост
Андрей Никитин рассказал, как отпразднует назначение на новый пост - 21.10.2026, ПРАЙМ
Андрей Никитин рассказал, как отпразднует назначение на новый пост
Андрей Никитин планирует отпраздновать назначение на пост вице-премьера России ударным трудом. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Госдумы. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:53+0300
2026-10-21T17:53+0300
2026-10-21T18:08+0300
россия
владимир путин
михаил мишустин
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874486836.jpg?1792595326
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Андрей Никитин планирует отпраздновать назначение на пост вице-премьера России ударным трудом. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Госдумы. Никитин, занимающий в настоящее время пост министра транспорта, выдвинут на пост вице-премьера РФ, курирующего транспортную отрасль. Госдума в среду приняла проект поставления об утверждении его в этой должности. Далее документ будет направлен президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину. "Работой. Ударным трудом отпразднуем все, что надо отпраздновать", - ответил Никитин на вопрос, как будет праздновать назначение.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума
Андрей Никитин рассказал, как отпразднует назначение на новый пост
Никитин планирует отпраздновать назначение на пост вице-премьера России ударным трудом
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Андрей Никитин планирует отпраздновать назначение на пост вице-премьера России ударным трудом. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Госдумы.
Никитин, занимающий в настоящее время пост министра транспорта, выдвинут на пост вице-премьера РФ, курирующего транспортную отрасль. Госдума в среду приняла проект поставления об утверждении его в этой должности. Далее документ будет направлен президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину.
"Работой. Ударным трудом отпразднуем все, что надо отпраздновать", - ответил Никитин на вопрос, как будет праздновать назначение.