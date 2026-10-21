https://1prime.ru/20261021/nikitin-874486901.html
Никитин: все кандидатуры на пост главы Росавиации находятся на рассмотрении
Никитин: все кандидатуры на пост главы Росавиации находятся на рассмотрении - 21.10.2026, ПРАЙМ
Никитин: все кандидатуры на пост главы Росавиации находятся на рассмотрении
Все кандидатуры на пост нового главы Росавиации находятся на рассмотрении председателя кабмина Михаила Мишустина, и он своевременно примет решение, сообщил... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:54+0300
2026-10-21T17:54+0300
2026-10-21T17:54+0300
бизнес
михаил мишустин
росавиация
госдума
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Все кандидатуры на пост нового главы Росавиации находятся на рассмотрении председателя кабмина Михаила Мишустина, и он своевременно примет решение, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. Никитин выдвинут на пост главы вице-премьера РФ, курирующего транспорт. На пост министра транспорта предложен нынешний глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Знаете, все кандидатуры находятся на рассмотрении председателя правительства, и он примет решение своевременно", - ответил Никитин в кулуарах Госдумы на вопрос РИА Новости, сколько кандидатур предложено на пост нового главы Росавиации. Отвечать на вопрос, сколько кандидатов на пост главы Росавиации предложено он не стал. "Все, что было необходимо сделать, сделано", - сказал лишь Никитин.
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бизнес, михаил мишустин, росавиация, госдума
Бизнес, Михаил Мишустин, Росавиация, Госдума
Никитин: все кандидатуры на пост главы Росавиации находятся на рассмотрении
Министр транспорта Никитин: все кандидатуры на пост главы Росавиации рассматриваются