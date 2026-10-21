https://1prime.ru/20261021/nikitin-874486901.html

Никитин: все кандидатуры на пост главы Росавиации находятся на рассмотрении

Никитин: все кандидатуры на пост главы Росавиации находятся на рассмотрении - 21.10.2026, ПРАЙМ

Никитин: все кандидатуры на пост главы Росавиации находятся на рассмотрении

Все кандидатуры на пост нового главы Росавиации находятся на рассмотрении председателя кабмина Михаила Мишустина, и он своевременно примет решение, сообщил... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:54+0300

2026-10-21T17:54+0300

2026-10-21T17:54+0300

бизнес

михаил мишустин

росавиация

госдума

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Все кандидатуры на пост нового главы Росавиации находятся на рассмотрении председателя кабмина Михаила Мишустина, и он своевременно примет решение, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. Никитин выдвинут на пост главы вице-премьера РФ, курирующего транспорт. На пост министра транспорта предложен нынешний глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Знаете, все кандидатуры находятся на рассмотрении председателя правительства, и он примет решение своевременно", - ответил Никитин в кулуарах Госдумы на вопрос РИА Новости, сколько кандидатур предложено на пост нового главы Росавиации. Отвечать на вопрос, сколько кандидатов на пост главы Росавиации предложено он не стал. "Все, что было необходимо сделать, сделано", - сказал лишь Никитин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, михаил мишустин, росавиация, госдума