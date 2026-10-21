https://1prime.ru/20261021/nikitin-874488121.html
Никитин рассказал о рассмотрении механизмов поддержки авиакомпаний в России
Никитин рассказал о рассмотрении механизмов поддержки авиакомпаний в России - 21.10.2026, ПРАЙМ
Никитин рассказал о рассмотрении механизмов поддержки авиакомпаний в России
Механизмы поддержки авиакомпаний в России на фоне временных ограничений будут рассмотрены при необходимости, сейчас ситуация с экономикой авиакомпаний находится | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T18:17+0300
2026-10-21T18:17+0300
2026-10-21T18:19+0300
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росавиация
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Механизмы поддержки авиакомпаний в России на фоне временных ограничений будут рассмотрены при необходимости, сейчас ситуация с экономикой авиакомпаний находится на контроле, заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Андрей Никитин. "Мы с авиакомпаниями работаем в целом по всей повестке, по всем вопросам экономики и разные меры поддержки мы используем… В целом мы держим на контроле ситуацию с экономикой авиакомпании. Если будем чувствовать, что нужна помощь, конечно, будем искать механизмы поддержки", - ответил Никитин журналистам на вопрос, рассматриваются ли варианты компенсации авиакомпаниям или аэропортам на фоне временных ограничений. Кандидат на пост министра транспорта Дмитрий Ядров отметил, что вопрос о компенсациях пока не стоит на повестке. По его словам, финансовое положение авиационных предприятий, аэропортов и авиакомпаний постоянно мониторится. "Не видим на данный момент никаких отклонений", - добавил он. Ранее в среду Государственная дума утвердила Никитина на пост вице-премьера РФ, а Ядрова - на пост министра транспорта. Сейчас они занимают должности министра транспорта и главы Росавиации соответственно.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
Никитин рассказал о рассмотрении механизмов поддержки авиакомпаний в России
Никитин: механизмы помощи авиакомпаниям на фоне ограничений рассмотрят при необходимости
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Механизмы поддержки авиакомпаний в России на фоне временных ограничений будут рассмотрены при необходимости, сейчас ситуация с экономикой авиакомпаний находится на контроле, заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Андрей Никитин.
"Мы с авиакомпаниями работаем в целом по всей повестке, по всем вопросам экономики и разные меры поддержки мы используем… В целом мы держим на контроле ситуацию с экономикой авиакомпании. Если будем чувствовать, что нужна помощь, конечно, будем искать механизмы поддержки", - ответил Никитин журналистам на вопрос, рассматриваются ли варианты компенсации авиакомпаниям или аэропортам на фоне временных ограничений.
Кандидат на пост министра транспорта Дмитрий Ядров отметил, что вопрос о компенсациях пока не стоит на повестке. По его словам, финансовое положение авиационных предприятий, аэропортов и авиакомпаний постоянно мониторится.
"Не видим на данный момент никаких отклонений", - добавил он.
Ранее в среду Государственная дума утвердила Никитина на пост вице-премьера РФ, а Ядрова - на пост министра транспорта. Сейчас они занимают должности министра транспорта и главы Росавиации соответственно.