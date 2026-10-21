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Новак надеется, что "Газпром" и CNPC выйдут на договоренности к концу года

Новак надеется, что "Газпром" и CNPC выйдут на договоренности к концу года - 21.10.2026, ПРАЙМ

Новак надеется, что "Газпром" и CNPC выйдут на договоренности к концу года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Власти России и Китая рассчитывают, что "Газпром" и китайская CNPC выйдут на коммерческие договоренности по строительству... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T11:56+0300

2026-10-21T11:56+0300

2026-10-21T11:56+0300

газ

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китай

александр новак

газпром

cnpc

сила сибири

газопровод "сила сибири"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Власти России и Китая рассчитывают, что "Газпром" и китайская CNPC выйдут на коммерческие договоренности по строительству газопровода "Сила Байкала" к концу года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня действительно этот вопрос обсуждался, потому что наша компания "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая компания (CNPC - ред.) ведут переговоры по второму маршруту, по поставкам газа из России в Китайскую Народную Республику. Объем газа где-то 50 миллиардов кубометров в год - это второй проект. Первый, как известно, у нас 38 миллиардов кубометров газа - "Сила Сибири", - сказал Новак. "Ждем, пока наши компании проведут коммерческие переговоры. Надеемся, что к концу года они выйдут на соответствующие договоренности", - добавил он.

китай

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