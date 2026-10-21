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Новак надеется, что "Газпром" и CNPC выйдут на договоренности к концу года - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Новак надеется, что "Газпром" и CNPC выйдут на договоренности к концу года
Новак надеется, что "Газпром" и CNPC выйдут на договоренности к концу года - 21.10.2026, ПРАЙМ
Новак надеется, что "Газпром" и CNPC выйдут на договоренности к концу года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Власти России и Китая рассчитывают, что "Газпром" и китайская CNPC выйдут на коммерческие договоренности по строительству... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T11:56+0300
2026-10-21T11:56+0300
газ
россия
китай
александр новак
газпром
cnpc
сила сибири
газопровод "сила сибири"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Власти России и Китая рассчитывают, что "Газпром" и китайская CNPC выйдут на коммерческие договоренности по строительству газопровода "Сила Байкала" к концу года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня действительно этот вопрос обсуждался, потому что наша компания "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая компания (CNPC - ред.) ведут переговоры по второму маршруту, по поставкам газа из России в Китайскую Народную Республику. Объем газа где-то 50 миллиардов кубометров в год - это второй проект. Первый, как известно, у нас 38 миллиардов кубометров газа - "Сила Сибири", - сказал Новак. "Ждем, пока наши компании проведут коммерческие переговоры. Надеемся, что к концу года они выйдут на соответствующие договоренности", - добавил он.
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газ, россия, китай, александр новак, газпром, cnpc, сила сибири, газопровод "сила сибири"
Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Александр Новак, Газпром, CNPC, Сила Сибири, Газопровод "Сила Сибири"
11:56 21.10.2026
 
Новак надеется, что "Газпром" и CNPC выйдут на договоренности к концу года

Новак: Россия и Китай рассчитывают договориться по газопроводу "Сила Байкала" к концу года

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Власти России и Китая рассчитывают, что "Газпром" и китайская CNPC выйдут на коммерческие договоренности по строительству газопровода "Сила Байкала" к концу года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня действительно этот вопрос обсуждался, потому что наша компания "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая компания (CNPC - ред.) ведут переговоры по второму маршруту, по поставкам газа из России в Китайскую Народную Республику. Объем газа где-то 50 миллиардов кубометров в год - это второй проект. Первый, как известно, у нас 38 миллиардов кубометров газа - "Сила Сибири", - сказал Новак.
"Ждем, пока наши компании проведут коммерческие переговоры. Надеемся, что к концу года они выйдут на соответствующие договоренности", - добавил он.
 
ГазРОССИЯКИТАЙАлександр НовакГазпромCNPCСила СибириГазопровод "Сила Сибири"
 
 
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