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Новак допустил возобновление поставок газа по "Северным потокам"
Новак допустил возобновление поставок газа по "Северным потокам" - 21.10.2026, ПРАЙМ
Новак допустил возобновление поставок газа по "Северным потокам"
Если европейцы захотят, то Россия сможет поставлять газ по сохранившейся нитке "Северных потоков", остальные нитки могут быть восстановлены, заявил журналистам... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:06+0300
2026-10-21T12:06+0300
2026-10-21T12:06+0300
газ
россия
европа
германия
александр новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Если европейцы захотят, то Россия сможет поставлять газ по сохранившейся нитке "Северных потоков", остальные нитки могут быть восстановлены, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас одна нитка ("Северного потока" - ред.) из четырех, она в рабочем состоянии. Если европейские потребители захотят и европейские страны, политики, по этой ветке можно поставлять", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли возобновление поставок газа из РФ в Европу по тем транспортным маршрутам, которые были остановлены ранее. Новак отметил, что возобновление поставок зависит в первую очередь от Германии, поскольку нитка газопровода идет в эту страну. "Остальные три нитки технически, как уже ранее говорили, они могут быть восстановлены. Если будет такая потребность, целесообразность, необходимость", - добавил вице-премьер.
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газ, россия, европа, германия, александр новак
Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Александр Новак
Новак допустил возобновление поставок газа по "Северным потокам"
Новак: если европейцы захотят, то Россия сможет поставлять газ по "Северным потокам"