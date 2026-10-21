https://1prime.ru/20261021/novak-874463190.html

Новак допустил возобновление поставок газа по "Северным потокам"

Новак допустил возобновление поставок газа по "Северным потокам" - 21.10.2026, ПРАЙМ

Новак допустил возобновление поставок газа по "Северным потокам"

Если европейцы захотят, то Россия сможет поставлять газ по сохранившейся нитке "Северных потоков", остальные нитки могут быть восстановлены, заявил журналистам... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:06+0300

2026-10-21T12:06+0300

2026-10-21T12:06+0300

газ

россия

европа

германия

александр новак

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Если европейцы захотят, то Россия сможет поставлять газ по сохранившейся нитке "Северных потоков", остальные нитки могут быть восстановлены, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас одна нитка ("Северного потока" - ред.) из четырех, она в рабочем состоянии. Если европейские потребители захотят и европейские страны, политики, по этой ветке можно поставлять", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли возобновление поставок газа из РФ в Европу по тем транспортным маршрутам, которые были остановлены ранее. Новак отметил, что возобновление поставок зависит в первую очередь от Германии, поскольку нитка газопровода идет в эту страну. "Остальные три нитки технически, как уже ранее говорили, они могут быть восстановлены. Если будет такая потребность, целесообразность, необходимость", - добавил вице-премьер.

европа

германия

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газ, россия, европа, германия, александр новак