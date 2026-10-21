https://1prime.ru/20261021/novak-874477331.html
Новак уточнил, какое дизтопливо будет экспортировать Россия
Новак уточнил, какое дизтопливо будет экспортировать Россия - 21.10.2026, ПРАЙМ
Новак уточнил, какое дизтопливо будет экспортировать Россия
Россия будет экспортировать только то дизельное топливо, которое окажется не востребованным на внутреннем рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:50+0300
2026-10-21T15:50+0300
2026-10-21T15:50+0300
энергетика
россия
сша
александр новак
владимир путин
дизельное топливо
дизтопливо
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874477331.jpg?1792587001
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия будет экспортировать только то дизельное топливо, которое окажется не востребованным на внутреннем рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Естественно, что мы экспортировать будем только то, что не будет потребляться и востребовано на нашем внутреннем рынке. И это те объемы, которые мы вот договорились поставлять на американский рынок и при необходимости на мировые рынки других стран", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале "Юнашев Live". Первый танкер с 40 тысячами тонн дизтоплива уйдет в США из России в ближайшие два-три дня, заявил ранее в среду президент РФ Владимир Путин.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, александр новак, владимир путин, дизельное топливо, дизтопливо
Энергетика, РОССИЯ, США, Александр Новак, Владимир Путин, дизельное топливо, дизтопливо
Новак уточнил, какое дизтопливо будет экспортировать Россия
Новак: Россия будет экспортировать только невостребованные внутри страны объемы дизтоплива
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия будет экспортировать только то дизельное топливо, которое окажется не востребованным на внутреннем рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Естественно, что мы экспортировать будем только то, что не будет потребляться и востребовано на нашем внутреннем рынке. И это те объемы, которые мы вот договорились поставлять на американский рынок и при необходимости на мировые рынки других стран", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале "Юнашев Live".
Первый танкер с 40 тысячами тонн дизтоплива уйдет в США из России в ближайшие два-три дня, заявил ранее в среду президент РФ Владимир Путин.