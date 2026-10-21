https://1prime.ru/20261021/nsp-874472704.html

НСПА зафиксировала свыше 20 тысяч кибератак за десять месяцев

НСПА зафиксировала свыше 20 тысяч кибератак за десять месяцев - 21.10.2026, ПРАЙМ

НСПА зафиксировала свыше 20 тысяч кибератак за десять месяцев

Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА) зафиксировала свыше 20 тысяч кибератак за январь-октябрь 2026 года, говорится в презентации заместителя... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:43+0300

2026-10-21T14:43+0300

2026-10-21T14:43+0300

технологии

роскомнадзор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874472704.jpg?1792583017

ЗАВИДОВО (Тверская область), 21 окт - ПРАЙМ. Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА) зафиксировала свыше 20 тысяч кибератак за январь-октябрь 2026 года, говорится в презентации заместителя руководителя Роскомнадзора Олега Терлякова. "Количество DDoS-атак за 10 месяцев 2026 года - 20 115", - следует из презентации, которую представил замглавы на форуме "Спектр-2026". Отмечается, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигала 2,7 Тбит/с, скорость - 252 миллионов пакетов в секунду, а средняя продолжительность составляла 9,7 часа. Национальная система противодействия DDoS-атакам создана Роскомнадзором, была запущена в марте 2024 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, роскомнадзор