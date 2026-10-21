https://1prime.ru/20261021/nsp-874472704.html
НСПА зафиксировала свыше 20 тысяч кибератак за десять месяцев
НСПА зафиксировала свыше 20 тысяч кибератак за десять месяцев - 21.10.2026, ПРАЙМ
НСПА зафиксировала свыше 20 тысяч кибератак за десять месяцев
Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА) зафиксировала свыше 20 тысяч кибератак за январь-октябрь 2026 года, говорится в презентации заместителя... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:43+0300
2026-10-21T14:43+0300
2026-10-21T14:43+0300
технологии
роскомнадзор
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 21 окт - ПРАЙМ. Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА) зафиксировала свыше 20 тысяч кибератак за январь-октябрь 2026 года, говорится в презентации заместителя руководителя Роскомнадзора Олега Терлякова.
"Количество DDoS-атак за 10 месяцев 2026 года - 20 115", - следует из презентации, которую представил замглавы на форуме "Спектр-2026".
Отмечается, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигала 2,7 Тбит/с, скорость - 252 миллионов пакетов в секунду, а средняя продолжительность составляла 9,7 часа.
Национальная система противодействия DDoS-атакам создана Роскомнадзором, была запущена в марте 2024 года.
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технологии, роскомнадзор
НСПА зафиксировала свыше 20 тысяч кибератак за десять месяцев
Терляков: НСПА зафиксировала свыше 20 тысяч кибератак за январь-октябрь 2026 года
ЗАВИДОВО (Тверская область), 21 окт - ПРАЙМ. Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА) зафиксировала свыше 20 тысяч кибератак за январь-октябрь 2026 года, говорится в презентации заместителя руководителя Роскомнадзора Олега Терлякова.
"Количество DDoS-атак за 10 месяцев 2026 года - 20 115", - следует из презентации, которую представил замглавы на форуме "Спектр-2026".
Отмечается, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигала 2,7 Тбит/с, скорость - 252 миллионов пакетов в секунду, а средняя продолжительность составляла 9,7 часа.
Национальная система противодействия DDoS-атакам создана Роскомнадзором, была запущена в марте 2024 года.