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Московская область вошла в перечень винодельческих регионов России
Московская область вошла в перечень винодельческих регионов России - 21.10.2026, ПРАЙМ
Московская область вошла в перечень винодельческих регионов России
Московская область в 2026 году вошла в перечень винодельческих регионов России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:46+0300
2026-10-21T14:46+0300
2026-10-21T14:46+0300
россия
московская область
геленджик
дмитрий патрушев
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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Московская область в 2026 году вошла в перечень винодельческих регионов России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.
"Отрасль является интересным направлением для инвестиций. Это позволяет расширять ее географию. В качестве примера скажу, что в 2026 году в перечень винодельческих регионов России включена Московская область", - сказал Патрушев.
Вице-премьер отметил, что сфера виноделия перестает быть исключительно южным направлением.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, московская область, геленджик, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Московская область, Геленджик, Дмитрий Патрушев
Московская область вошла в перечень винодельческих регионов России
Патрушев: Московская область вошла в перечень винодельческих регионов России
ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Московская область в 2026 году вошла в перечень винодельческих регионов России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.
"Отрасль является интересным направлением для инвестиций. Это позволяет расширять ее географию. В качестве примера скажу, что в 2026 году в перечень винодельческих регионов России включена Московская область", - сказал Патрушев.
Вице-премьер отметил, что сфера виноделия перестает быть исключительно южным направлением.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.