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Московская область вошла в перечень винодельческих регионов России

Московская область вошла в перечень винодельческих регионов России - 21.10.2026, ПРАЙМ

Московская область вошла в перечень винодельческих регионов России

Московская область в 2026 году вошла в перечень винодельческих регионов России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:46+0300

2026-10-21T14:46+0300

2026-10-21T14:46+0300

россия

московская область

геленджик

дмитрий патрушев

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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Московская область в 2026 году вошла в перечень винодельческих регионов России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме. "Отрасль является интересным направлением для инвестиций. Это позволяет расширять ее географию. В качестве примера скажу, что в 2026 году в перечень винодельческих регионов России включена Московская область", - сказал Патрушев. Вице-премьер отметил, что сфера виноделия перестает быть исключительно южным направлением. Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

московская область

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россия, московская область, геленджик, дмитрий патрушев