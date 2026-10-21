https://1prime.ru/20261021/oblast-874473546.html
Запорожская область будет включена в федпроект развития виноделия
Запорожская область будет включена в федпроект развития виноделия - 21.10.2026, ПРАЙМ
Запорожская область будет включена в федпроект развития виноделия
Запорожская область с 2027 года будет включена в федеральный проект развития виноделия в России, это должно придать стимул развитию отрасли в регионе, заявил... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:49+0300
2026-10-21T14:49+0300
2026-10-21T14:49+0300
россия
запорожская область
геленджик
дмитрий патрушев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874473546.jpg?1792583388
ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Запорожская область с 2027 года будет включена в федеральный проект развития виноделия в России, это должно придать стимул развитию отрасли в регионе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.
"Отдельно отмечу, что со следующего года в федпроекте впервые будет участвовать Запорожская область. Рассчитываем, что это придаст новый стимул развитию виноделия в регионе", - сказал он.
Патрушев добавил, что проект включает различные направления поддержки, в том числе субсидии на закладку виноградников и уход за ними. В 2027 году в проекте бюджета на эти цели запланировано примерно 3 миллиарда рублей.
Вице-премьер отметил, что у России есть все необходимое для укрепления позиций отрасли, наращивания площадей виноградников и выпуска продукции.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
запорожская область
геленджик
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, геленджик, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Запорожская область, Геленджик, Дмитрий Патрушев
Запорожская область будет включена в федпроект развития виноделия
Патрушев: Запорожская область с 2027 года будет включена в федпроект развития виноделия
ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Запорожская область с 2027 года будет включена в федеральный проект развития виноделия в России, это должно придать стимул развитию отрасли в регионе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.
"Отдельно отмечу, что со следующего года в федпроекте впервые будет участвовать Запорожская область. Рассчитываем, что это придаст новый стимул развитию виноделия в регионе", - сказал он.
Патрушев добавил, что проект включает различные направления поддержки, в том числе субсидии на закладку виноградников и уход за ними. В 2027 году в проекте бюджета на эти цели запланировано примерно 3 миллиарда рублей.
Вице-премьер отметил, что у России есть все необходимое для укрепления позиций отрасли, наращивания площадей виноградников и выпуска продукции.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.