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В ЕИПП оценили план развития Херсонской области - 21.10.2026, ПРАЙМ
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В ЕИПП оценили план развития Херсонской области
В ЕИПП оценили план развития Херсонской области - 21.10.2026, ПРАЙМ
В ЕИПП оценили план развития Херсонской области
Реализация генеральных планов и территориальных схем развития в Херсонской области привлечет свыше 5,5 миллиона туристов в год, будет создано более 12,5 тысяч... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T20:06+0300
2026-10-21T20:09+0300
туризм
бизнес
херсонская область
марат хуснуллин
вэб
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874492875.jpg?1792602579
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Реализация генеральных планов и территориальных схем развития в Херсонской области привлечет свыше 5,5 миллиона туристов в год, будет создано более 12,5 тысяч новых номеров в отелях, сообщила директор Единого института пространственного планирования (ЕИПП) Дина Саттарова. Ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сообщил об утверждении генпланов пяти муниципальных округов Херсонской области. В 2025 году ЕИПП совместно с ВЭБ.РФ разработал комплексную территориальную схему развития туризма региона. "При условии реализации мероприятий генеральных планов и региональной комплексной территориальной схемы развития туризма в Херсонской области будет создано более 12,5 тысячи новых гостиничных номеров, а туристический поток превысит 5,5 миллиона человек в год" , - приводит слова Саттаровой пресс-служба правительства России. Кроме того, в пяти округах предусмотрено формирование 158 озелененных территорий общего пользования площадью более 450 гектаров, добавила Саттарова. В целом разработка градостроительной документации для Херсонской области носит системный характер, где проектные решения становятся частью устойчивой модели развития и увязаны с созданием мест приложения труда, жилищным строительством, формированием транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры, подчеркнула директор ЕИПП.
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туризм, бизнес, херсонская область, марат хуснуллин, вэб
Туризм, Бизнес, Херсонская область, Марат Хуснуллин, ВЭБ
20:06 21.10.2026 (обновлено: 20:09 21.10.2026)
 
В ЕИПП оценили план развития Херсонской области

ЕИПП: реализация плана развития Херсонской области привлечет 5,5 миллиона туристов в год

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Реализация генеральных планов и территориальных схем развития в Херсонской области привлечет свыше 5,5 миллиона туристов в год, будет создано более 12,5 тысяч новых номеров в отелях, сообщила директор Единого института пространственного планирования (ЕИПП) Дина Саттарова.
Ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сообщил об утверждении генпланов пяти муниципальных округов Херсонской области. В 2025 году ЕИПП совместно с ВЭБ.РФ разработал комплексную территориальную схему развития туризма региона.
"При условии реализации мероприятий генеральных планов и региональной комплексной территориальной схемы развития туризма в Херсонской области будет создано более 12,5 тысячи новых гостиничных номеров, а туристический поток превысит 5,5 миллиона человек в год" , - приводит слова Саттаровой пресс-служба правительства России.
Кроме того, в пяти округах предусмотрено формирование 158 озелененных территорий общего пользования площадью более 450 гектаров, добавила Саттарова. В целом разработка градостроительной документации для Херсонской области носит системный характер, где проектные решения становятся частью устойчивой модели развития и увязаны с созданием мест приложения труда, жилищным строительством, формированием транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры, подчеркнула директор ЕИПП.
 
ТуризмБизнесХерсонская областьМарат ХуснуллинВЭБ
 
 
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