https://1prime.ru/20261021/oblast-874492875.html

В ЕИПП оценили план развития Херсонской области

В ЕИПП оценили план развития Херсонской области - 21.10.2026, ПРАЙМ

В ЕИПП оценили план развития Херсонской области

Реализация генеральных планов и территориальных схем развития в Херсонской области привлечет свыше 5,5 миллиона туристов в год, будет создано более 12,5 тысяч... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T20:06+0300

2026-10-21T20:06+0300

2026-10-21T20:09+0300

туризм

бизнес

херсонская область

марат хуснуллин

вэб

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874492875.jpg?1792602579

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Реализация генеральных планов и территориальных схем развития в Херсонской области привлечет свыше 5,5 миллиона туристов в год, будет создано более 12,5 тысяч новых номеров в отелях, сообщила директор Единого института пространственного планирования (ЕИПП) Дина Саттарова. Ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сообщил об утверждении генпланов пяти муниципальных округов Херсонской области. В 2025 году ЕИПП совместно с ВЭБ.РФ разработал комплексную территориальную схему развития туризма региона. "При условии реализации мероприятий генеральных планов и региональной комплексной территориальной схемы развития туризма в Херсонской области будет создано более 12,5 тысячи новых гостиничных номеров, а туристический поток превысит 5,5 миллиона человек в год" , - приводит слова Саттаровой пресс-служба правительства России. Кроме того, в пяти округах предусмотрено формирование 158 озелененных территорий общего пользования площадью более 450 гектаров, добавила Саттарова. В целом разработка градостроительной документации для Херсонской области носит системный характер, где проектные решения становятся частью устойчивой модели развития и увязаны с созданием мест приложения труда, жилищным строительством, формированием транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры, подчеркнула директор ЕИПП.

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, херсонская область, марат хуснуллин, вэб