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Оборот российских компаний в Германии составил 8,4 миллиарда евро

Оборот российских компаний в Германии составил 8,4 миллиарда евро - 21.10.2026, ПРАЙМ

Оборот российских компаний в Германии составил 8,4 миллиарда евро

Оборот российских компаний, работающих на территории Германии, по итогам 2024 года составил 8,4 миллиарда евро, следует из опубликованных данных федерального... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:16+0300

2026-10-21T12:16+0300

2026-10-21T12:16+0300

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БЕРЛИН, 21 окт - ПРАЙМ. Оборот российских компаний, работающих на территории Германии, по итогам 2024 года составил 8,4 миллиарда евро, следует из опубликованных данных федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis). "Оборот предприятий в Германии, контролируемых из России, составил 8,4 миллиарда евро", - говорится в сообщении ведомства на его сайте. Уточняется, что по состоянию на 2024 год на территории ФРГ работали 76 компаний, находящихся под управлением материнских структур в России. В свою очередь оборот 290 немецких предприятий, работающих в России, составил в том же году 13 миллиардов евро.

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бизнес, россия, германия, фрг