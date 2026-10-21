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Ядров: вопрос минимального размера ручной клади требует обсуждения
Ядров: вопрос минимального размера ручной клади требует обсуждения - 21.10.2026, ПРАЙМ
Ядров: вопрос минимального размера ручной клади требует обсуждения
Вопрос установления единого минимального размера ручной клади требует дополнительного обсуждения из-за различий в типах воздушных судов, сообщил кандидат на... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:30+0300
2026-10-21T16:30+0300
2026-10-21T16:30+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Вопрос установления единого минимального размера ручной клади требует дополнительного обсуждения из-за различий в типах воздушных судов, сообщил кандидат на пост главы Минтранса РФ Дмитрий Ядров, выступая в Госдуме.
Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили Минтрансу установить единые требования к минимальному размеру ручной клади.
"Он (вопрос - ред.) многогранный, и нужно понимать, что на местных, региональных, на магистральных линиях функционируют абсолютно разные типы воздушных судов… Поэтому вопрос минимальных требований, он, конечно, требует дополнительного обсуждения, в том числе и на комитете", - сказал Ядров, отвечая на вопрос, возможно ли установить единые стандарты по минимальному размеру ручной клади.
Госдума на заседании в среду рассматривает кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта, направленные на утверждение премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В частности, нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль, а действующий глава Росавиации Ядров – на пост министра транспорта.
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россия, бизнес, михаил мишустин, госдума, росавиация
РОССИЯ, Бизнес, Михаил Мишустин, Госдума, Росавиация
Ядров: вопрос минимального размера ручной клади требует обсуждения
Ядров: вопрос минимального размера ручной клади требует дополнительного обсуждения
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Вопрос установления единого минимального размера ручной клади требует дополнительного обсуждения из-за различий в типах воздушных судов, сообщил кандидат на пост главы Минтранса РФ Дмитрий Ядров, выступая в Госдуме.
Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили Минтрансу установить единые требования к минимальному размеру ручной клади.
"Он (вопрос - ред.) многогранный, и нужно понимать, что на местных, региональных, на магистральных линиях функционируют абсолютно разные типы воздушных судов… Поэтому вопрос минимальных требований, он, конечно, требует дополнительного обсуждения, в том числе и на комитете", - сказал Ядров, отвечая на вопрос, возможно ли установить единые стандарты по минимальному размеру ручной клади.
Госдума на заседании в среду рассматривает кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта, направленные на утверждение премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В частности, нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль, а действующий глава Росавиации Ядров – на пост министра транспорта.