https://1prime.ru/20261021/obsuzhdenie-874480069.html

Ядров: вопрос минимального размера ручной клади требует обсуждения

Ядров: вопрос минимального размера ручной клади требует обсуждения - 21.10.2026, ПРАЙМ

Ядров: вопрос минимального размера ручной клади требует обсуждения

Вопрос установления единого минимального размера ручной клади требует дополнительного обсуждения из-за различий в типах воздушных судов, сообщил кандидат на... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:30+0300

2026-10-21T16:30+0300

2026-10-21T16:30+0300

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михаил мишустин

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росавиация

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Вопрос установления единого минимального размера ручной клади требует дополнительного обсуждения из-за различий в типах воздушных судов, сообщил кандидат на пост главы Минтранса РФ Дмитрий Ядров, выступая в Госдуме. Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили Минтрансу установить единые требования к минимальному размеру ручной клади. "Он (вопрос - ред.) многогранный, и нужно понимать, что на местных, региональных, на магистральных линиях функционируют абсолютно разные типы воздушных судов… Поэтому вопрос минимальных требований, он, конечно, требует дополнительного обсуждения, в том числе и на комитете", - сказал Ядров, отвечая на вопрос, возможно ли установить единые стандарты по минимальному размеру ручной клади. Госдума на заседании в среду рассматривает кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта, направленные на утверждение премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В частности, нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль, а действующий глава Росавиации Ядров – на пост министра транспорта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, михаил мишустин, госдума, росавиация