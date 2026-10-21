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Глава Нацбанка Украины подтвердил прошедшие у него обыски - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Глава Нацбанка Украины подтвердил прошедшие у него обыски
Глава Нацбанка Украины подтвердил прошедшие у него обыски - 21.10.2026, ПРАЙМ
Глава Нацбанка Украины подтвердил прошедшие у него обыски
Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный подтвердил прошедшие у него обыски и заявил, что продолжает работу на посту главы НБУ. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T21:49+0300
2026-10-21T21:49+0300
банки
финансы
украина
нацбанк украины
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный подтвердил прошедшие у него обыски и заявил, что продолжает работу на посту главы НБУ. Ранее в среду украинское издание Delo.ua со ссылкой на источник в банковской сфере сообщило, что глава нацбанка Украины написал заявление об отставке после прошедших у него обысков. Позднее НБУ опроверг данные об отставке Пышного. "Продолжаю выполнять свои обязанности главы Национального банка Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Пышного в социальной сети Facebook*. Пышный также подтвердил факт проведения у него обысков, но заявил, что они не касаются его работы в НБУ и связаны с третьими лицами, которых он не назвал.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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банки, финансы, украина, нацбанк украины
Банки, Финансы, УКРАИНА, Нацбанк Украины
21:49 21.10.2026
 
Глава Нацбанка Украины подтвердил прошедшие у него обыски

Глава Нацбанка Украины Пышный подтвердил обыски, но заявил, что продолжает работу

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный подтвердил прошедшие у него обыски и заявил, что продолжает работу на посту главы НБУ.
Ранее в среду украинское издание Delo.ua со ссылкой на источник в банковской сфере сообщило, что глава нацбанка Украины написал заявление об отставке после прошедших у него обысков. Позднее НБУ опроверг данные об отставке Пышного.
"Продолжаю выполнять свои обязанности главы Национального банка Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Пышного в социальной сети Facebook*.
Пышный также подтвердил факт проведения у него обысков, но заявил, что они не касаются его работы в НБУ и связаны с третьими лицами, которых он не назвал.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
БанкиФинансыУКРАИНАНацбанк Украины
 
 
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