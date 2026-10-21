https://1prime.ru/20261021/odk-874484006.html

ОДК может увеличить ресурс двигателя SaM-146 для части парка SSJ-100

ОДК может увеличить ресурс двигателя SaM-146 для части парка SSJ-100 - 21.10.2026, ПРАЙМ

ОДК может увеличить ресурс двигателя SaM-146 для части парка SSJ-100

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") сейчас прорабатывает возможность дополнительного увеличения ресурса двигателя SaM-146 для | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:16+0300

2026-10-21T17:16+0300

2026-10-21T17:16+0300

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ssj-100

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") сейчас прорабатывает возможность дополнительного увеличения ресурса двигателя SaM-146 для части парка самолетов SSJ-100, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Ранее в среду Алиханов заявил, что финансирование опытно-конструкторских работ по ремоторизации самолетов SSJ-100 начнется в 2026 году, их завершение ожидается до декабря 2028 года. "ПАО "ОДК" прорабатывает возможность дополнительного увеличения ресурса двигателя SaM-146 для части парка самолетов SSJ-100", - сказал министр журналистам по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".

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бизнес, россия, промышленность, антон алиханов, ростех, минпромторг, госсовет, ssj-100