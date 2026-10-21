Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОДК может увеличить ресурс двигателя SaM-146 для части парка SSJ-100 - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/odk-874484006.html
ОДК может увеличить ресурс двигателя SaM-146 для части парка SSJ-100
ОДК может увеличить ресурс двигателя SaM-146 для части парка SSJ-100 - 21.10.2026, ПРАЙМ
ОДК может увеличить ресурс двигателя SaM-146 для части парка SSJ-100
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") сейчас прорабатывает возможность дополнительного увеличения ресурса двигателя SaM-146 для | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:16+0300
2026-10-21T17:16+0300
бизнес
россия
промышленность
антон алиханов
ростех
минпромторг
госсовет
ssj-100
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874484006.jpg?1792592178
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") сейчас прорабатывает возможность дополнительного увеличения ресурса двигателя SaM-146 для части парка самолетов SSJ-100, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Ранее в среду Алиханов заявил, что финансирование опытно-конструкторских работ по ремоторизации самолетов SSJ-100 начнется в 2026 году, их завершение ожидается до декабря 2028 года. "ПАО "ОДК" прорабатывает возможность дополнительного увеличения ресурса двигателя SaM-146 для части парка самолетов SSJ-100", - сказал министр журналистам по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, антон алиханов, ростех, минпромторг, госсовет, ssj-100
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Антон Алиханов, Ростех, Минпромторг, Госсовет, SSJ-100
17:16 21.10.2026
 
ОДК может увеличить ресурс двигателя SaM-146 для части парка SSJ-100

Алиханов: ОДК может увеличить ресурс двигателя SaM-146 для части парка SSJ-100

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") сейчас прорабатывает возможность дополнительного увеличения ресурса двигателя SaM-146 для части парка самолетов SSJ-100, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Ранее в среду Алиханов заявил, что финансирование опытно-конструкторских работ по ремоторизации самолетов SSJ-100 начнется в 2026 году, их завершение ожидается до декабря 2028 года.
"ПАО "ОДК" прорабатывает возможность дополнительного увеличения ресурса двигателя SaM-146 для части парка самолетов SSJ-100", - сказал министр журналистам по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".
 
БизнесРОССИЯПромышленностьАнтон АлихановРостехМинпромторгГоссоветSSJ-100
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала