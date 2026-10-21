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В четырех аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В четырех аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 21.10.2026, ПРАЙМ

В четырех аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги, Костромы, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T08:23+0300

2026-10-21T08:23+0300

2026-10-21T08:23+0300

бизнес

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ярославль

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги, Костромы, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация. "Аэропорты: Калуга ("Грабцево"), Кострома ("Сокеркино"), Нижний Новгород ("Чкалов"), Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

кострома

нижний новгород

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бизнес, россия, кострома, нижний новгород, ярославль, росавиация