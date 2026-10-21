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В четырех аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В четырех аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 21.10.2026, ПРАЙМ
В четырех аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги, Костромы, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T08:23+0300
2026-10-21T08:23+0300
2026-10-21T08:23+0300
бизнес
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кострома
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ярославль
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги, Костромы, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты: Калуга ("Грабцево"), Кострома ("Сокеркино"), Нижний Новгород ("Чкалов"), Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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В четырех аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропортах Калуги, Костромы, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения