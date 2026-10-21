https://1prime.ru/20261021/okladnikov-874472624.html

Окладникова может стать первой женщиной во главе аппарата правительства

Окладникова может стать первой женщиной во главе аппарата правительства - 21.10.2026, ПРАЙМ

Окладникова может стать первой женщиной во главе аппарата правительства

Первый замминистра финансов России Ирина Окладникова может стать первой женщиной во главе аппарата правительства России, заявил председатель Госдумы Вячеслав... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:43+0300

2026-10-21T14:43+0300

2026-10-21T14:43+0300

финансы

банки

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Первый замминистра финансов России Ирина Окладникова может стать первой женщиной во главе аппарата правительства России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в среду на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров РФ и министра транспорта России. В частности, Окладникова предложена на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства. "Чтобы женщина занимала эту должность - это впервые. И мы это тоже связываем с нашей политикой, позицией", - сказал Володин в ходе заседания. Он также предложил депутатам высказать слова благодарности Окладниковой. По словам председателя Госдумы, ее работа показала, насколько эффективно можно взаимодействовать с министерством финансов, когда первый заместитель, отвечая за взаимодействие с Госдумой, делает все для того, чтобы депутаты полноценно исполняли свои обязанности и с ними поддерживался диалог. "Это крайне важно для нас, для правительства. И очень хорошо то, что на эту ключевую должность правительства рассматривается кандидатура Ирины Андреевны Окладниковой, потому что ее умение строить диалог ей пригодится", - добавил Володин.

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финансы, банки, вячеслав володин, госдума