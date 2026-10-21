https://1prime.ru/20261021/okladnikova-874463607.html

Ирина Окладникова прибыла в Госдуму

Ирина Окладникова прибыла в Госдуму - 21.10.2026, ПРАЙМ

Ирина Окладникова прибыла в Госдуму

Первый замминистра финансов России Ирина Окладникова, предложенная на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства, прибыла в Госдуму, передает | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:10+0300

2026-10-21T12:10+0300

2026-10-21T12:29+0300

михаил мишустин

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Первый замминистра финансов России Ирина Окладникова, предложенная на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства, прибыла в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит на пленарном заседании кандидатуры новых членов правительства. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры ряда новых вице-премьеров России и министра транспорта. В частности, Окладникова предложена на должность вице-премьера РФ - руководителя аппарата правительства. Во вторник ее кандидатуру на новый пост поддержал комитет Госдумы по контролю. Окладникова занимает пост первого заместителя министра финансов России с 2024 года. Кандидаты в понедельник и вторник провели встречи с фракциями Госдумы и профильными комитетами. В среду они выступят на пленарном заседании Госдумы и ответят на вопросы депутатов. Затем состоится голосование по предложенным кандидатурам. Финальной точкой в утверждении на новые должности должны стать указы президента России Владимира Путина. До этого все кандидаты продолжают работу на прежних постах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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михаил мишустин, владимир путин, госдума