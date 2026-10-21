https://1prime.ru/20261021/okladnikova-874463607.html
Ирина Окладникова прибыла в Госдуму
Ирина Окладникова прибыла в Госдуму - 21.10.2026, ПРАЙМ
Ирина Окладникова прибыла в Госдуму
Первый замминистра финансов России Ирина Окладникова, предложенная на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства, прибыла в Госдуму, передает | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:10+0300
2026-10-21T12:10+0300
2026-10-21T12:29+0300
михаил мишустин
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Первый замминистра финансов России Ирина Окладникова, предложенная на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства, прибыла в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит на пленарном заседании кандидатуры новых членов правительства. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры ряда новых вице-премьеров России и министра транспорта. В частности, Окладникова предложена на должность вице-премьера РФ - руководителя аппарата правительства. Во вторник ее кандидатуру на новый пост поддержал комитет Госдумы по контролю. Окладникова занимает пост первого заместителя министра финансов России с 2024 года. Кандидаты в понедельник и вторник провели встречи с фракциями Госдумы и профильными комитетами. В среду они выступят на пленарном заседании Госдумы и ответят на вопросы депутатов. Затем состоится голосование по предложенным кандидатурам. Финальной точкой в утверждении на новые должности должны стать указы президента России Владимира Путина. До этого все кандидаты продолжают работу на прежних постах.
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михаил мишустин, владимир путин, госдума
Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума
Ирина Окладникова прибыла в Госдуму
Окладникова, предложенная на должность вице-премьера, прибыла в Госдуму
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Первый замминистра финансов России Ирина Окладникова, предложенная на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства, прибыла в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
Госдума в среду рассмотрит на пленарном заседании кандидатуры новых членов правительства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры ряда новых вице-премьеров России и министра транспорта. В частности, Окладникова предложена на должность вице-премьера РФ - руководителя аппарата правительства. Во вторник ее кандидатуру на новый пост поддержал комитет Госдумы по контролю.
Окладникова занимает пост первого заместителя министра финансов России с 2024 года.
Кандидаты в понедельник и вторник провели встречи с фракциями Госдумы и профильными комитетами. В среду они выступят на пленарном заседании Госдумы и ответят на вопросы депутатов. Затем состоится голосование по предложенным кандидатурам. Финальной точкой в утверждении на новые должности должны стать указы президента России Владимира Путина. До этого все кандидаты продолжают работу на прежних постах.