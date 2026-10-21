https://1prime.ru/20261021/openai-874490822.html

OpenAI приобрела стартап Orchestra Bio

OpenAI приобрела стартап Orchestra Bio - 21.10.2026, ПРАЙМ

OpenAI приобрела стартап Orchestra Bio

Компания OpenAI приобрела четырехлетний стартап Orchestra Bio, разрабатывающий программное обеспечение на основе ИИ для координации разработки лекарств,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T19:08+0300

2026-10-21T19:08+0300

2026-10-21T19:09+0300

технологии

openai

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ВАШИНГТОН, 21 окт — ПРАЙМ. Компания OpenAI приобрела четырехлетний стартап Orchestra Bio, разрабатывающий программное обеспечение на основе ИИ для координации разработки лекарств, говорится в заявлении компании на ее сайте. "OpenAI приобрела Orchestra Bio — платформу, которая помогает биофармацевтическим компаниям координировать сложный процесс разработки лекарственных препаратов", — говорится в заявлении. В OpenAI подчеркнули, что компания стремится ускорить научные открытия и помочь в более оперативной доставке новых методов лечения пациентам. "Разработка нового лекарства — чрезвычайно сложный процесс, который в среднем занимает от 10 до 15 лет с момента выявления потенциальной терапевтической мишени до получения разрешения регулирующих органов в США", — отметили в компании, добавив, что ИИ уже может помочь справиться со сложностями этого процесса. Orchestra Bio — стартап, основанный около четырех лет назад, который разрабатывает программное обеспечение для координации процессов создания лекарственных препаратов в биофармацевтической отрасли. Его платформа призвана помогать профильным командам управлять сложными этапами разработки лекарств, объединяя необходимые процессы и облегчая взаимодействие специалистов.

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технологии, openai