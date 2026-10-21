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Опрос показал, сколько россияне тратят на подписки на сервисы - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россияне тратят на подписки на сервисы
Опрос показал, сколько россияне тратят на подписки на сервисы - 21.10.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россияне тратят на подписки на сервисы
Почти четверть россиян тратит более 600 рублей в месяц на подписки на сервисы, 19% укладываются в диапазон 200-400 рублей, следует из данных исследования... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T00:15+0300
2026-10-21T00:15+0300
технологии
бизнес
общество
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Почти четверть россиян тратит более 600 рублей в месяц на подписки на сервисы, 19% укладываются в диапазон 200-400 рублей, следует из данных исследования медиахолдинга Rambler&Co, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Более 600 рублей на все подписки тратят 22% респондентов. В диапазон 200-400 рублей укладываются 19%, еще 18% платят от 400 до 600 рублей, 13% – до 200 рублей в месяц. При этом 28% пользователей "жонглируют" бесплатными пробными периодами на разные сервисы, пока есть возможность", - следует из данных исследования. Аналитики выяснили, что при выборе графика оплаты половина опрошенных предпочитает ежемесячные платежи. Сразу за год удобнее платить 41%, а промежуточные варианты заметно менее популярны: оплату раз в три месяца выбрали 6%, раз в полгода – 3% респондентов. По данным исследования, отказываются от подписок чаще всего тогда, когда замечают, что давно не пользуются сервисом, – этот вариант выбрали 40%. Ради экономии бюджета подписки отключают 27%, после появления более интересной альтернативы – 20%. Еще 13% отказываются от сервиса, когда их перестает устраивать его качество. "Среди всех сервисов (и с платной подпиской, и без нее), без которых участники опроса уже не представляют своей жизни, лидируют финансовые услуги (приложения банков) – их назвали почти треть опрошенных - 31%. Видеосервисы с кино, сериалами и шоу выбрали 28%, аудиосервисы с музыкой, книгами и подкастами – 23%. Мультиподписки, объединяющие несколько разных предложений, отметили 18%", - говорится в исследовании. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 12 по 19 октября 2026 года, в нем приняли участие более 2 тысяч интернет-пользователей.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, бизнес, общество
Технологии, Бизнес, Общество
00:15 21.10.2026
 
Опрос показал, сколько россияне тратят на подписки на сервисы

Rambler&Co: почти четверть россиян тратит более 600 рублей в месяц на подписки на сервисы

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Почти четверть россиян тратит более 600 рублей в месяц на подписки на сервисы, 19% укладываются в диапазон 200-400 рублей, следует из данных исследования медиахолдинга Rambler&Co, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Более 600 рублей на все подписки тратят 22% респондентов. В диапазон 200-400 рублей укладываются 19%, еще 18% платят от 400 до 600 рублей, 13% – до 200 рублей в месяц. При этом 28% пользователей "жонглируют" бесплатными пробными периодами на разные сервисы, пока есть возможность", - следует из данных исследования.
Аналитики выяснили, что при выборе графика оплаты половина опрошенных предпочитает ежемесячные платежи. Сразу за год удобнее платить 41%, а промежуточные варианты заметно менее популярны: оплату раз в три месяца выбрали 6%, раз в полгода – 3% респондентов.
По данным исследования, отказываются от подписок чаще всего тогда, когда замечают, что давно не пользуются сервисом, – этот вариант выбрали 40%. Ради экономии бюджета подписки отключают 27%, после появления более интересной альтернативы – 20%. Еще 13% отказываются от сервиса, когда их перестает устраивать его качество.
"Среди всех сервисов (и с платной подпиской, и без нее), без которых участники опроса уже не представляют своей жизни, лидируют финансовые услуги (приложения банков) – их назвали почти треть опрошенных - 31%. Видеосервисы с кино, сериалами и шоу выбрали 28%, аудиосервисы с музыкой, книгами и подкастами – 23%. Мультиподписки, объединяющие несколько разных предложений, отметили 18%", - говорится в исследовании.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 12 по 19 октября 2026 года, в нем приняли участие более 2 тысяч интернет-пользователей.
 
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