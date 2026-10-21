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"Росатом" не получал уведомлений о расторжении контракта по АЭС "Пакш-2"
"Росатом" не получал уведомлений о расторжении контракта по АЭС "Пакш-2" - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" не получал уведомлений о расторжении контракта по АЭС "Пакш-2"
"Росатом" не получал от венгерского заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт по АЭС "Пакш-2", заявила российская атомная... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:57+0300
2026-10-21T16:57+0300
2026-10-21T16:57+0300
россия
росатом
пакш-2
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Росатом" не получал от венгерского заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт по АЭС "Пакш-2", заявила российская атомная госкорпорация. "Мы не получали от заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт", - говорится в заявлении.
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россия, росатом, пакш-2
"Росатом" не получал уведомлений о расторжении контракта по АЭС "Пакш-2"
Росатом не получал уведомлений о намерении расторгнуть контракт по АЭС "Пакш-2"