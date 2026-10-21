https://1prime.ru/20261021/paksh-874482289.html

"Росатом" не получал уведомлений о расторжении контракта по АЭС "Пакш-2"

"Росатом" не получал уведомлений о расторжении контракта по АЭС "Пакш-2" - 21.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" не получал уведомлений о расторжении контракта по АЭС "Пакш-2"

"Росатом" не получал от венгерского заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт по АЭС "Пакш-2", заявила российская атомная... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:57+0300

2026-10-21T16:57+0300

2026-10-21T16:57+0300

россия

росатом

пакш-2

https://img.cdn1prime.ru/img/84226/14/842261458_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_a9c5442801e605ab57952b1c43200bd3.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Росатом" не получал от венгерского заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт по АЭС "Пакш-2", заявила российская атомная госкорпорация. "Мы не получали от заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт", - говорится в заявлении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росатом, пакш-2