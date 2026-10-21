https://1prime.ru/20261021/patrushev-874472238.html

Патрушев: виноделие в России демонстрирует поразительную скорость перемен

Патрушев: виноделие в России демонстрирует поразительную скорость перемен - 21.10.2026, ПРАЙМ

Патрушев: виноделие в России демонстрирует поразительную скорость перемен

Виноделие в России демонстрирует поразительную скорость перемен, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:40+0300

2026-10-21T14:40+0300

2026-10-21T14:40+0300

россия

геленджик

дмитрий патрушев

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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Виноделие в России демонстрирует поразительную скорость перемен, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме. "Нередко виноделие называют искусством. Это абсолютно так, но искусство требует времени. А в России виноделие демонстрирует поразительную скорость своих перемен", - сказал он. Патрушев подчеркнул, что в этом заключается уникальность виноделия в России. Вице-премьер также отметил, что всего за несколько лет отрасль преобразилась. Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, геленджик, дмитрий патрушев