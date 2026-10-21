https://1prime.ru/20261021/patrushev-874472238.html
Патрушев: виноделие в России демонстрирует поразительную скорость перемен
Патрушев: виноделие в России демонстрирует поразительную скорость перемен - 21.10.2026, ПРАЙМ
Патрушев: виноделие в России демонстрирует поразительную скорость перемен
Виноделие в России демонстрирует поразительную скорость перемен, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:40+0300
2026-10-21T14:40+0300
2026-10-21T14:40+0300
россия
геленджик
дмитрий патрушев
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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Виноделие в России демонстрирует поразительную скорость перемен, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.
"Нередко виноделие называют искусством. Это абсолютно так, но искусство требует времени. А в России виноделие демонстрирует поразительную скорость своих перемен", - сказал он.
Патрушев подчеркнул, что в этом заключается уникальность виноделия в России. Вице-премьер также отметил, что всего за несколько лет отрасль преобразилась.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, геленджик, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Геленджик, Дмитрий Патрушев
Патрушев: виноделие в России демонстрирует поразительную скорость перемен
Вице-премьер Патрушев: виноделие в России демонстрирует поразительную скорость перемен
ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Виноделие в России демонстрирует поразительную скорость перемен, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.
"Нередко виноделие называют искусством. Это абсолютно так, но искусство требует времени. А в России виноделие демонстрирует поразительную скорость своих перемен", - сказал он.
Патрушев подчеркнул, что в этом заключается уникальность виноделия в России. Вице-премьер также отметил, что всего за несколько лет отрасль преобразилась.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.