https://1prime.ru/20261021/patrushev-874473727.html

Россиян ждут интересные и выразительные вина, заявил Патрушев

Россиян ждут интересные и выразительные вина, заявил Патрушев - 21.10.2026, ПРАЙМ

Россиян ждут интересные и выразительные вина, заявил Патрушев

Россиян ждут интересные и выразительные вина, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:52+0300

2026-10-21T14:52+0300

2026-10-21T14:52+0300

россия

бизнес

геленджик

дмитрий патрушев

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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Россиян ждут интересные и выразительные вина, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме. Ранее в среду Патрушев сообщил, что Россия в 2026 году соберет сопоставимые с прошлым годом 950 тысяч тонн винограда. Производство вина составит 64 миллиона декалитров. "По оценкам отрасли нас ждут очень интересные и выразительные вина с учетом того винограда, который мы собрали", - сказал он. Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, бизнес, геленджик, дмитрий патрушев