https://1prime.ru/20261021/patrushev-874473727.html
Россиян ждут интересные и выразительные вина, заявил Патрушев
Россиян ждут интересные и выразительные вина, заявил Патрушев - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россиян ждут интересные и выразительные вина, заявил Патрушев
Россиян ждут интересные и выразительные вина, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:52+0300
2026-10-21T14:52+0300
2026-10-21T14:52+0300
россия
бизнес
геленджик
дмитрий патрушев
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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Россиян ждут интересные и выразительные вина, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.
Ранее в среду Патрушев сообщил, что Россия в 2026 году соберет сопоставимые с прошлым годом 950 тысяч тонн винограда. Производство вина составит 64 миллиона декалитров.
"По оценкам отрасли нас ждут очень интересные и выразительные вина с учетом того винограда, который мы собрали", - сказал он.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, бизнес, геленджик, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Бизнес, Геленджик, Дмитрий Патрушев
Россиян ждут интересные и выразительные вина, заявил Патрушев
Вице-премьер Патрушев: россиян ждут интересные и выразительные вина
ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Россиян ждут интересные и выразительные вина, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.
Ранее в среду Патрушев сообщил, что Россия в 2026 году соберет сопоставимые с прошлым годом 950 тысяч тонн винограда. Производство вина составит 64 миллиона декалитров.
"По оценкам отрасли нас ждут очень интересные и выразительные вина с учетом того винограда, который мы собрали", - сказал он.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.