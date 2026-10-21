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Ядров допустил изменение программ субсидирования авиарейсов - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Ядров допустил изменение программ субсидирования авиарейсов
Ядров допустил изменение программ субсидирования авиарейсов - 21.10.2026, ПРАЙМ
Ядров допустил изменение программ субсидирования авиарейсов
Переформатирование программ субсидирования авиаперевозок прорабатывается с целью увеличения числа доступных льготных авиабилетов, рассказал кандидат на пост... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:18+0300
2026-10-21T16:19+0300
бизнес
россия
дальний восток
михаил мишустин
госдума
аэрофлот
росавиация
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Переформатирование программ субсидирования авиаперевозок прорабатывается с целью увеличения числа доступных льготных авиабилетов, рассказал кандидат на пост министра транспорта РФ Дмитрий Ядров. "Мы думаем о том, как переформатировать работу этих программ (субсидирования авиаперевозок - ред.), чтобы получить дополнительные льготные билеты. Уверен, что с этим предложением мы уже выйдем в следующем году", - сказал Ядров, выступая на заседании Госдумы. Сейчас в России действуют три программы субсидирования на 433 маршрутах, 63% из которых связаны с Дальним Востоком, добавил он. Этими программами ежегодно пользуются 4,5 миллиона пассажиров. Кроме того, авиакомпания "Аэрофлот" реализует программу "плоских" тарифов. Госдума на заседании в среду рассматривает кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта, направленные на утверждение премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В частности, нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль, а действующий глава Росавиации Ядров – на пост министра транспорта.
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бизнес, россия, дальний восток, михаил мишустин, госдума, аэрофлот, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Михаил Мишустин, Госдума, Аэрофлот, Росавиация
16:18 21.10.2026 (обновлено: 16:19 21.10.2026)
 
Ядров допустил изменение программ субсидирования авиарейсов

Ядров: программы субсидирования авиарейсов могут изменить для увеличения льготных билетов

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Переформатирование программ субсидирования авиаперевозок прорабатывается с целью увеличения числа доступных льготных авиабилетов, рассказал кандидат на пост министра транспорта РФ Дмитрий Ядров.
"Мы думаем о том, как переформатировать работу этих программ (субсидирования авиаперевозок - ред.), чтобы получить дополнительные льготные билеты. Уверен, что с этим предложением мы уже выйдем в следующем году", - сказал Ядров, выступая на заседании Госдумы.
Сейчас в России действуют три программы субсидирования на 433 маршрутах, 63% из которых связаны с Дальним Востоком, добавил он. Этими программами ежегодно пользуются 4,5 миллиона пассажиров. Кроме того, авиакомпания "Аэрофлот" реализует программу "плоских" тарифов.
Госдума на заседании в среду рассматривает кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта, направленные на утверждение премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В частности, нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль, а действующий глава Росавиации Ядров – на пост министра транспорта.
 
БизнесРОССИЯДальний ВостокМихаил МишустинГосдумаАэрофлотРосавиация
 
 
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