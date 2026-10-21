https://1prime.ru/20261021/pereformatirovanie-874479184.html

Ядров допустил изменение программ субсидирования авиарейсов

Ядров допустил изменение программ субсидирования авиарейсов - 21.10.2026, ПРАЙМ

Ядров допустил изменение программ субсидирования авиарейсов

Переформатирование программ субсидирования авиаперевозок прорабатывается с целью увеличения числа доступных льготных авиабилетов, рассказал кандидат на пост... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:18+0300

2026-10-21T16:18+0300

2026-10-21T16:19+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Переформатирование программ субсидирования авиаперевозок прорабатывается с целью увеличения числа доступных льготных авиабилетов, рассказал кандидат на пост министра транспорта РФ Дмитрий Ядров. "Мы думаем о том, как переформатировать работу этих программ (субсидирования авиаперевозок - ред.), чтобы получить дополнительные льготные билеты. Уверен, что с этим предложением мы уже выйдем в следующем году", - сказал Ядров, выступая на заседании Госдумы. Сейчас в России действуют три программы субсидирования на 433 маршрутах, 63% из которых связаны с Дальним Востоком, добавил он. Этими программами ежегодно пользуются 4,5 миллиона пассажиров. Кроме того, авиакомпания "Аэрофлот" реализует программу "плоских" тарифов. Госдума на заседании в среду рассматривает кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта, направленные на утверждение премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В частности, нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль, а действующий глава Росавиации Ядров – на пост министра транспорта.

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бизнес, россия, дальний восток, михаил мишустин, госдума, аэрофлот, росавиация