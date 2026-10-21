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Кремль пока не ознакомился с докладом о приостановке ЕАЭС для Армении

Кремль пока не ознакомился с докладом о приостановке ЕАЭС для Армении - 21.10.2026, ПРАЙМ

Кремль пока не ознакомился с докладом о приостановке ЕАЭС для Армении

В Кремле пока не ознакомились с докладом о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T09:54+0300

2026-10-21T09:54+0300

2026-10-21T09:54+0300

россия

армения

белоруссия

казахстан

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. В Кремле пока не ознакомились с докладом о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник члены Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе. "Нет, не ознакомились", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, ознакомились ли уже в Кремле с представленным докладом.

армения

белоруссия

казахстан

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россия, армения, белоруссия, казахстан, дмитрий песков