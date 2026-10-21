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Кремль пока не ознакомился с докладом о приостановке ЕАЭС для Армении - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Кремль пока не ознакомился с докладом о приостановке ЕАЭС для Армении
Кремль пока не ознакомился с докладом о приостановке ЕАЭС для Армении - 21.10.2026, ПРАЙМ
Кремль пока не ознакомился с докладом о приостановке ЕАЭС для Армении
В Кремле пока не ознакомились с докладом о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:54+0300
2026-10-21T09:54+0300
россия
армения
белоруссия
казахстан
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. В Кремле пока не ознакомились с докладом о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник члены Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе. "Нет, не ознакомились", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, ознакомились ли уже в Кремле с представленным докладом.
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россия, армения, белоруссия, казахстан, дмитрий песков
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, Дмитрий Песков
09:54 21.10.2026
 
Кремль пока не ознакомился с докладом о приостановке ЕАЭС для Армении

Песков: в Кремле не ознакомились с докладом о последствиях приостановки ЕАЭС для Армении

© fotolia.com / Regisser.com%Флаг Армении
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
© fotolia.com / Regisser.com
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. В Кремле пока не ознакомились с докладом о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник члены Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе.
"Нет, не ознакомились", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, ознакомились ли уже в Кремле с представленным докладом.
 
РОССИЯАРМЕНИЯБЕЛОРУССИЯКАЗАХСТАНДмитрий Песков
 
 
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