https://1prime.ru/20261021/peskov-874456026.html
Кремль пока не ознакомился с докладом о приостановке ЕАЭС для Армении
Кремль пока не ознакомился с докладом о приостановке ЕАЭС для Армении - 21.10.2026, ПРАЙМ
Кремль пока не ознакомился с докладом о приостановке ЕАЭС для Армении
В Кремле пока не ознакомились с докладом о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:54+0300
2026-10-21T09:54+0300
2026-10-21T09:54+0300
россия
армения
белоруссия
казахстан
дмитрий песков
https://img.cdn1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:876:4000:3126_1920x0_80_0_0_0461ab41a1d9bf8dfb59d6f0dd519230.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. В Кремле пока не ознакомились с докладом о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник члены Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе. "Нет, не ознакомились", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, ознакомились ли уже в Кремле с представленным докладом.
армения
белоруссия
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:501:4000:3501_1920x0_80_0_0_9809c544ef9478d56dff6bcb2f7a07de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, белоруссия, казахстан, дмитрий песков
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, Дмитрий Песков
Кремль пока не ознакомился с докладом о приостановке ЕАЭС для Армении
Песков: в Кремле не ознакомились с докладом о последствиях приостановки ЕАЭС для Армении
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. В Кремле пока не ознакомились с докладом о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник члены Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе.
"Нет, не ознакомились", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, ознакомились ли уже в Кремле с представленным докладом.