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Площадь посадки картофеля и овощей расширили на Большом Уссурийском острове - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Площадь посадки картофеля и овощей расширили на Большом Уссурийском острове
Площадь посадки картофеля и овощей расширили на Большом Уссурийском острове - 21.10.2026, ПРАЙМ
Площадь посадки картофеля и овощей расширили на Большом Уссурийском острове
Площадь посадки картофеля и овощей расширили на Большом Уссурийском острове, граничащем с Китаем, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T06:10+0300
2026-10-21T06:10+0300
бизнес
россия
китай
хабаровский край
амур
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ХАБАРОВСК, 21 окт - ПРАЙМ. Площадь посадки картофеля и овощей расширили на Большом Уссурийском острове, граничащем с Китаем, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "На Большом Уссурийском острове развиваем агрокластер: расширили посадки картофеля и овощей, обустроили сезонные теплицы", – заявил глава региона в официальном канале в "Макс". В этом году в Хабаровском крае собрали 90 тысяч тонн картофеля и более 31 тысячи тонн овощей и бахчевых. Уборку сои и зерновых планируют завершить до 20 ноября. Со следующего года планируется увеличить посевные площади края до 64 тысяч гектаров, написал губернатор. В регионе реализуют 11 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Компания "Вектор" завершила проект в молочном животноводстве, после чего производство молока выросло на 15%. Также строится третья очередь тепличного комплекса КФХ "Бутков". Зимой планируют начать подготовку площадок под птицефабрику "Хабаровский бройлер" и ферму "Лазовское молоко". Кроме того, прорабатывают новые проекты в свиноводстве и молочном животноводстве. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова 174 квадратных километра.
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бизнес, россия, китай, хабаровский край, амур
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Хабаровский край, Амур
06:10 21.10.2026
 
Площадь посадки картофеля и овощей расширили на Большом Уссурийском острове

Демешин: площадь посадки картофеля и овощей расширили на Большом Уссурийском острове

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ХАБАРОВСК, 21 окт - ПРАЙМ. Площадь посадки картофеля и овощей расширили на Большом Уссурийском острове, граничащем с Китаем, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"На Большом Уссурийском острове развиваем агрокластер: расширили посадки картофеля и овощей, обустроили сезонные теплицы", – заявил глава региона в официальном канале в "Макс".
В этом году в Хабаровском крае собрали 90 тысяч тонн картофеля и более 31 тысячи тонн овощей и бахчевых. Уборку сои и зерновых планируют завершить до 20 ноября. Со следующего года планируется увеличить посевные площади края до 64 тысяч гектаров, написал губернатор.
В регионе реализуют 11 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Компания "Вектор" завершила проект в молочном животноводстве, после чего производство молока выросло на 15%. Также строится третья очередь тепличного комплекса КФХ "Бутков".
Зимой планируют начать подготовку площадок под птицефабрику "Хабаровский бройлер" и ферму "Лазовское молоко". Кроме того, прорабатывают новые проекты в свиноводстве и молочном животноводстве.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова 174 квадратных километра.
 
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