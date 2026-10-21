https://1prime.ru/20261021/polzovateli-874487239.html
Пользователи Steam по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Steam по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса - 21.10.2026, ПРАЙМ
Пользователи Steam по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в его работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:56+0300
2026-10-21T17:56+0300
2026-10-21T17:56+0300
технологии
бизнес
сша
канада
бразилия
steam
downdetector
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874487239.jpg?1792594567
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в его работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
Сбой начался в районе 16.57 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - почти 4 тысячи. О неполадках также сообщают пользователи из Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и ряда других стран.
Большинство пользователей жалуются на сбои при соединении с сервером, входе в учетную запись, а также на проблемы загрузки и обновления игр.
Онлайн-сервис для покупки игр Steam предлагает около 30 тысяч игр. Число пользователей сервиса превышает 100 миллионов человек.
сша
канада
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, сша, канада, бразилия, steam, downdetector
Технологии, Бизнес, США, КАНАДА, БРАЗИЛИЯ, Steam, Downdetector
Пользователи Steam по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса
Downdetector: пользователи Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в его работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
Сбой начался в районе 16.57 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - почти 4 тысячи. О неполадках также сообщают пользователи из Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и ряда других стран.
Большинство пользователей жалуются на сбои при соединении с сервером, входе в учетную запись, а также на проблемы загрузки и обновления игр.
Онлайн-сервис для покупки игр Steam предлагает около 30 тысяч игр. Число пользователей сервиса превышает 100 миллионов человек.