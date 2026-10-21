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Пользователи Steam по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи Steam по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса - 21.10.2026, ПРАЙМ

Пользователи Steam по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в его работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:56+0300

2026-10-21T17:56+0300

2026-10-21T17:56+0300

технологии

бизнес

сша

канада

бразилия

steam

downdetector

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в его работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. Сбой начался в районе 16.57 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - почти 4 тысячи. О неполадках также сообщают пользователи из Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и ряда других стран. Большинство пользователей жалуются на сбои при соединении с сервером, входе в учетную запись, а также на проблемы загрузки и обновления игр. Онлайн-сервис для покупки игр Steam предлагает около 30 тысяч игр. Число пользователей сервиса превышает 100 миллионов человек.

сша

канада

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, сша, канада, бразилия, steam, downdetector