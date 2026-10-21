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Пользователи Steam по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Пользователи Steam по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Steam по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса - 21.10.2026, ПРАЙМ
Пользователи Steam по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в его работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:56+0300
2026-10-21T17:56+0300
технологии
бизнес
сша
канада
бразилия
steam
downdetector
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в его работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. Сбой начался в районе 16.57 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - почти 4 тысячи. О неполадках также сообщают пользователи из Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и ряда других стран. Большинство пользователей жалуются на сбои при соединении с сервером, входе в учетную запись, а также на проблемы загрузки и обновления игр. Онлайн-сервис для покупки игр Steam предлагает около 30 тысяч игр. Число пользователей сервиса превышает 100 миллионов человек.
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
технологии, бизнес, сша, канада, бразилия, steam, downdetector
Технологии, Бизнес, США, КАНАДА, БРАЗИЛИЯ, Steam, Downdetector
17:56 21.10.2026
 
Пользователи Steam по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса

Downdetector: пользователи Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в его работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
Сбой начался в районе 16.57 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - почти 4 тысячи. О неполадках также сообщают пользователи из Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и ряда других стран.
Большинство пользователей жалуются на сбои при соединении с сервером, входе в учетную запись, а также на проблемы загрузки и обновления игр.
Онлайн-сервис для покупки игр Steam предлагает около 30 тысяч игр. Число пользователей сервиса превышает 100 миллионов человек.
 
ТехнологииБизнесСШАКАНАДАБРАЗИЛИЯSteamDowndetector
 
 
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