https://1prime.ru/20261021/polzovateli-874489754.html
Пользователи "Википедии" по всему миру пожаловались на сбои в ее работе
Пользователи "Википедии" по всему миру пожаловались на сбои в ее работе - 21.10.2026, ПРАЙМ
Пользователи "Википедии" по всему миру пожаловались на сбои в ее работе
Пользователи интернет-энциклопедии "Википедия" по всему миру столкнулись со сбоями в ее работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T18:56+0300
2026-10-21T18:56+0300
2026-10-21T18:56+0300
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википедия
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Пользователи интернет-энциклопедии "Википедия" по всему миру столкнулись со сбоями в ее работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
Сбой начался в районе 18.00 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - почти 2 тысячи. О неполадках также сообщают пользователи из Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и ряда других стран.
Большинство пользователей жалуются на сбои при работе вебсайта "Википедии", приложения, а также на проблемы со входом в учетную запись.
Интернет-энциклопедия "Википедия" была создана в 2001 году. Она включает в себя более 68 миллионов статей на разных языках, число ежемесячных пользователей превышает 1 миллиард человек.
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технологии, общество , сша, канада, бразилия, википедия, downdetector
Технологии, Общество , США, КАНАДА, БРАЗИЛИЯ, Википедия, Downdetector
Пользователи "Википедии" по всему миру пожаловались на сбои в ее работе
Пользователи "Википедии" по всему миру пожаловались на сбои в работе сайта
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Пользователи интернет-энциклопедии "Википедия" по всему миру столкнулись со сбоями в ее работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
Сбой начался в районе 18.00 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - почти 2 тысячи. О неполадках также сообщают пользователи из Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и ряда других стран.
Большинство пользователей жалуются на сбои при работе вебсайта "Википедии", приложения, а также на проблемы со входом в учетную запись.
Интернет-энциклопедия "Википедия" была создана в 2001 году. Она включает в себя более 68 миллионов статей на разных языках, число ежемесячных пользователей превышает 1 миллиард человек.