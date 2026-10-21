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Пользователи "Википедии" по всему миру пожаловались на сбои в ее работе

Пользователи "Википедии" по всему миру пожаловались на сбои в ее работе - 21.10.2026, ПРАЙМ

Пользователи "Википедии" по всему миру пожаловались на сбои в ее работе

Пользователи интернет-энциклопедии "Википедия" по всему миру столкнулись со сбоями в ее работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T18:56+0300

2026-10-21T18:56+0300

2026-10-21T18:56+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Пользователи интернет-энциклопедии "Википедия" по всему миру столкнулись со сбоями в ее работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. Сбой начался в районе 18.00 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - почти 2 тысячи. О неполадках также сообщают пользователи из Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и ряда других стран. Большинство пользователей жалуются на сбои при работе вебсайта "Википедии", приложения, а также на проблемы со входом в учетную запись. Интернет-энциклопедия "Википедия" была создана в 2001 году. Она включает в себя более 68 миллионов статей на разных языках, число ежемесячных пользователей превышает 1 миллиард человек.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество , сша, канада, бразилия, википедия, downdetector