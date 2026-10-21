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Поставки российской замороженной рыбы в ЕС упали до минимума за десять лет

Поставки российской замороженной рыбы в ЕС упали до минимума за десять лет - 21.10.2026, ПРАЙМ

Поставки российской замороженной рыбы в ЕС упали до минимума за десять лет

Поставки российской замороженной рыбы в Европейский союз в августе упали до минимальных за десять лет значений, свидетельствуют данные Евростата, которые... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T02:46+0300

2026-10-21T02:46+0300

2026-10-21T02:46+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Поставки российской замороженной рыбы в Европейский союз в августе упали до минимальных за десять лет значений, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости. Так, за август 2026 года ЕС импортировал из РФ замороженной рыбы на 5,92 миллиона евро. Это стало минимумом с января 2016 года, когда объем поставок составил 5,28 миллиона евро. За месяц поставки сократились в 1,7 раза, а за год - в 2,5 раза. По большей части европейцы импортировали замороженную треску (3,68 миллиона евро) и замороженную сельдь (1,16 миллиона). Однако больше всего в августе ЕС импортировал филе и мясо рыбы: в месячном выражении поставки сократились на 10%, а в годовом выросли на 37% - до 60,6 миллиона евро. В основном это были мороженое филе минтая (48,98 миллиона евро), трески (8,2 миллиона) и пресноводных рыб (2,2 миллиона). Также в августе Евросоюз закупал у России сушеную треску и другую приготовленную рыбу - на 2,4 миллиона евро (на 21% меньше в месячном и на 23% больше в годовом выражении). Еще на 237 тысяч евро объединение купило охлажденную морскую камбалу и на 9 тысяч - мороженых кальмаров. Всего по итогам месяца ЕС импортировал российских морепродуктов на 69,2 миллиона евро, что на 14% меньше, чем в июле, и на 13% больше прошлого августа. В результате РФ заняла среди поставщиков морепродуктов в РФ девятое место. В первой пятерке расположились Норвегия (772,3 миллиона евро), Эквадор (128,4 миллиона), Великобритания (116,7 миллиона), Китай (105,9 миллиона) и Марокко (96,5 миллиона).

норвегия

эквадор

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россия, мировая экономика, норвегия, эквадор, великобритания, ес