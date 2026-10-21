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Почти 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья идет на малый бизнес

Почти 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья идет на малый бизнес - 21.10.2026, ПРАЙМ

Почти 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья идет на малый бизнес

Почти 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья приходятся на малый и средний бизнес, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:34+0300

2026-10-21T14:34+0300

2026-10-21T14:34+0300

московская область

подмосковье

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 21 окт - ПРАЙМ. Почти 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья приходятся на малый и средний бизнес, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "У нас же нет нефти и газа... и цветных металлов, но у нас есть малый бизнес, почти 30% налоговых поступлений - это малый и средний бизнес", - сказал Воробьев на форуме "Технологичный бизнес как драйвер развития экономики". Форум "Технологичный бизнес как драйвер развития экономики" проходит в Доме правительства Московской области в среду. В ходе мероприятия его участники обсудят развитие технологичного бизнеса и его влияние на развитие экономики, инструменты развития технологических компаний и многое другое.

московская область

подмосковье

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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московская область, подмосковье, андрей воробьев