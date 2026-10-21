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Почти 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья идет на малый бизнес - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Почти 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья идет на малый бизнес
Почти 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья идет на малый бизнес - 21.10.2026, ПРАЙМ
Почти 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья идет на малый бизнес
Почти 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья приходятся на малый и средний бизнес, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:34+0300
2026-10-21T14:34+0300
московская область
подмосковье
андрей воробьев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874471690.jpg?1792582455
КРАСНОГОРСК, 21 окт - ПРАЙМ. Почти 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья приходятся на малый и средний бизнес, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "У нас же нет нефти и газа... и цветных металлов, но у нас есть малый бизнес, почти 30% налоговых поступлений - это малый и средний бизнес", - сказал Воробьев на форуме "Технологичный бизнес как драйвер развития экономики". Форум "Технологичный бизнес как драйвер развития экономики" проходит в Доме правительства Московской области в среду. В ходе мероприятия его участники обсудят развитие технологичного бизнеса и его влияние на развитие экономики, инструменты развития технологических компаний и многое другое.
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московская область, подмосковье, андрей воробьев
Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Андрей Воробьев
14:34 21.10.2026
 
Почти 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья идет на малый бизнес

Воробьев: почти 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья приходится на малый бизнес

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КРАСНОГОРСК, 21 окт - ПРАЙМ. Почти 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья приходятся на малый и средний бизнес, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"У нас же нет нефти и газа... и цветных металлов, но у нас есть малый бизнес, почти 30% налоговых поступлений - это малый и средний бизнес", - сказал Воробьев на форуме "Технологичный бизнес как драйвер развития экономики".
Форум "Технологичный бизнес как драйвер развития экономики" проходит в Доме правительства Московской области в среду. В ходе мероприятия его участники обсудят развитие технологичного бизнеса и его влияние на развитие экономики, инструменты развития технологических компаний и многое другое.
 
Московская областьПОДМОСКОВЬЕАндрей Воробьев
 
 
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