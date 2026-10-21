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Потешкин провел совещание по подготовке гражданской авиации к зиме

Потешкин провел совещание по подготовке гражданской авиации к зиме - 21.10.2026, ПРАЙМ

Потешкин провел совещание по подготовке гражданской авиации к зиме

Совещание по подготовке российской гражданской авиации к зимнему сезону провел заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин, сообщил Минтранс. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T11:10+0300

2026-10-21T11:10+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Совещание по подготовке российской гражданской авиации к зимнему сезону провел заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин, сообщил Минтранс. "Гражданская авиация готовится к зиме: замминистра транспорта Владимир Потешкин провел совещание с представителями отрасли. Обсудили готовность Росавиации, аэропортов и авиакомпаний к предстоящему зимнему сезону 2026/2027. Это традиционно наиболее сложный период для отрасли, требующий максимальной слаженности", - говорится в сообщении. В центре внимания совещания были вопросы организации воздушного движения, поисково-спасательного обеспечения, а также оснащенность аэропортов необходимой снегоуборочной техникой и противообледенительными жидкостями. "Наша с вами задача - обеспечить абсолютную безопасность перевозок и устойчивый сервис для пассажиров", – подчеркнул Потешкин, чьи слова приводятся в пресс-релизе. Также Потешкин призвал авиакомпании и аэропорты активнее работать с пассажирами в случае задержек, обеспечивать своевременное информирование и организовывать доставку альтернативными видами транспорта в случае отмен рейсов.

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бизнес, россия, росавиация