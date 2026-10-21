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Потешкин провел совещание по подготовке гражданской авиации к зиме
Потешкин провел совещание по подготовке гражданской авиации к зиме - 21.10.2026, ПРАЙМ
Потешкин провел совещание по подготовке гражданской авиации к зиме
Совещание по подготовке российской гражданской авиации к зимнему сезону провел заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин, сообщил Минтранс. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T11:10+0300
2026-10-21T11:10+0300
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росавиация
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Совещание по подготовке российской гражданской авиации к зимнему сезону провел заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин, сообщил Минтранс.
"Гражданская авиация готовится к зиме: замминистра транспорта Владимир Потешкин провел совещание с представителями отрасли. Обсудили готовность Росавиации, аэропортов и авиакомпаний к предстоящему зимнему сезону 2026/2027. Это традиционно наиболее сложный период для отрасли, требующий максимальной слаженности", - говорится в сообщении.
В центре внимания совещания были вопросы организации воздушного движения, поисково-спасательного обеспечения, а также оснащенность аэропортов необходимой снегоуборочной техникой и противообледенительными жидкостями.
"Наша с вами задача - обеспечить абсолютную безопасность перевозок и устойчивый сервис для пассажиров", – подчеркнул Потешкин, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Также Потешкин призвал авиакомпании и аэропорты активнее работать с пассажирами в случае задержек, обеспечивать своевременное информирование и организовывать доставку альтернативными видами транспорта в случае отмен рейсов.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
Потешкин провел совещание по подготовке гражданской авиации к зиме
Замминистра транспорта Потешкин провел совещание по подготовке гражданской авиации к зиме
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Совещание по подготовке российской гражданской авиации к зимнему сезону провел заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин, сообщил Минтранс.
"Гражданская авиация готовится к зиме: замминистра транспорта Владимир Потешкин провел совещание с представителями отрасли. Обсудили готовность Росавиации, аэропортов и авиакомпаний к предстоящему зимнему сезону 2026/2027. Это традиционно наиболее сложный период для отрасли, требующий максимальной слаженности", - говорится в сообщении.
В центре внимания совещания были вопросы организации воздушного движения, поисково-спасательного обеспечения, а также оснащенность аэропортов необходимой снегоуборочной техникой и противообледенительными жидкостями.
"Наша с вами задача - обеспечить абсолютную безопасность перевозок и устойчивый сервис для пассажиров", – подчеркнул Потешкин, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Также Потешкин призвал авиакомпании и аэропорты активнее работать с пассажирами в случае задержек, обеспечивать своевременное информирование и организовывать доставку альтернативными видами транспорта в случае отмен рейсов.