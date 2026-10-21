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Премьер Молдавии намерен посетить Украину в конце недели

Премьер Молдавии намерен посетить Украину в конце недели - 21.10.2026, ПРАЙМ

Премьер Молдавии намерен посетить Украину в конце недели

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил, что намерен посетить Украину в конце недели, чтобы обсудить поставки газа в республику. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:59+0300

2026-10-21T14:59+0300

2026-10-21T14:59+0300

газ

молдавия

украина

азербайджан

молдовагаз

газпром

energocom

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КИШИНЕВ, 21 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил, что намерен посетить Украину в конце недели, чтобы обсудить поставки газа в республику. Ранее единственным поставщиком топлива в республику являлась распределительная компания "Молдовагаз", 50% акций которой принадлежит российскому "Газпрому". С декабря 2022 года Молдавия полностью перешла на закупки газа на европейских спотовых рынках через государственное предприятие Energocom, что сказывается на росте тарифов для населения. "У нас запланирован визит на Украину. Мы отправимся туда в конце недели", - заявил Тофан на заседании правительства. По его словам, у стран много общих вопросов: энергетика, водные ресурсы, торговля, безопасность. "В том числе вопрос, который в эти дни волнует большинство жителей Молдовы, — газ. Мы ведем очень интенсивные переговоры о возможном сотрудничестве на газовом рынке", - сказал Тофан. По его данным, у Украины как у производителя есть излишки газа, и молдавские власти активно обсуждают возможные решения по его поставкам. При этом премьер-министр подчеркнул, что власти не ограничиваются только этим. "Мы продолжаем искать альтернативные источники поставок и максимально выгодные контракты, ведем переговоры, обсуждаем и изучаем возможности, в том числе в странах, находящихся на большом расстоянии от Молдовы… Азербайджан, Катар и Туркменистан, как я уже говорил ранее, - это государства, с которыми мы хотим выстраивать прочные двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении и выгоде для наших граждан", - подчеркнул он. В Молдавии 1 сентября вступил в силу новый тариф на природный газ - тариф для бытовых потребителей вырос с 0,81 доллара до 1,15 доллара за кубометр с учетом НДС. Несмотря на это, Национальное агентство по регулированию в энергетике решило вновь пересмотреть тариф, с 1 октября потребители платят 1,47 доллара за кубометр. Парламент Молдавии с 26 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике из-за роста цен на энергоресурсы и топливо.

молдавия

украина

азербайджан

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