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Чистая прибыль Philip Morris за I-III кварталы снизилась на 7%

Чистая прибыль Philip Morris за I-III кварталы снизилась на 7% - 21.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Philip Morris за I-III кварталы снизилась на 7%

Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) в первые три квартала года сократилась на 7% в... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:38+0300

2026-10-21T15:38+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) в первые три квартала года сократилась на 7% в годовом выражении, до 8,568 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Операционная прибыль компании увеличилась на 15,4% - до 13,289 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию при этом сократилась - до 5,48 доллара с 5,89 доллара на акцию годом ранее. Чистая выручка выросла на 8,2% в годовом выражении, до 32,776 миллиарда долларов. В третьем квартале приходящаяся на компанию чистая прибыль снизилась на 4,7% в годовом выражении, до 3,313 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 2,12 доллара с 2,23 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 2,36 доллара при прогнозе прибыли в 2,3 доллара. Квартальная выручка выросла на 5,46% в годовом выражении, до 11,438 миллиарда долларов, аналитики прогнозировали показатель в 11,32 миллиарда долларов. Отгрузки продукции за первые три квартала выросли на 0,5%, до 595,6 миллиарда единиц, в том числе сигарет - снизился на 1,2%, до 452,2 миллиарда. За квартал отгрузки выросли на 0,6% в годовом выражении, до 206,2 миллиарда единиц, в том числе сигарет - составили 158 миллиардов единиц. Компания также изменила прогноз: теперь скорректированная разводненная прибыль на акцию по итогам всего текущего года ожидается в интервале 8,29-8,44 доллара после 8,26-8,41 доллара ранее. Акции компании до открытия торгов в США дешевеют на 2,45%. История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании - Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие. PMI также принадлежит бренд систем нагревания табака IQOS.

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бизнес, финансы, сша, лондон, philip morris, pmi