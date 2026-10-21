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Производство алюминия в Персидском заливе в сентябре сократилось на 40%

Производство алюминия в Персидском заливе в сентябре сократилось на 40% - 21.10.2026, ПРАЙМ

Производство алюминия в Персидском заливе в сентябре сократилось на 40%

Производство первичного алюминия в странах Персидского залива в сентябре сократилось почти на 40% в годовом выражении и достигло 306 тысяч тонн, следует из... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:08+0300

2026-10-21T13:08+0300

2026-10-21T13:08+0300

промышленность

персидский залив

ближний восток

европа

rio tinto

русал

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Производство первичного алюминия в странах Персидского залива в сентябре сократилось почти на 40% в годовом выражении и достигло 306 тысяч тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI). При этом по сравнению с февралем, то есть до начала конфликта на Ближнем Востоке, падение достигло примерно 35%. В целом же мировая выплавка металла в сентябре снизилась на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,014 миллиона тонн. По итогам января-сентября производство алюминия достигло 54,759 миллиона тонн. В прошлом месяце страны Европы, в том числе Россия, нарастили выпуск металла на 6,8% - до 624 тысяч тонн Выплавка первичного алюминия в Китае в сентябре оценивается на уровне 3,75 миллиона тонн, что примерно на 2,85% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом в других государствах Азии показатель совокупно составил 410 тысяч тонн, увеличившись примерно на 2,5%. Производство металла предприятиями Северной Америки в сентябре осталось примерно на уровне прошлого года - в размере 318 тысячи тонн. Южная Америка в свою очередь также сохранила выплавку - на уровне 129 тысяч тонн. Страны Океании (Австралия, Новая Зеландия) нарастили выпуск алюминия на 3,2%, до 161 тысячи тонн. Производство металла в странах Африки упало на 32,8% - до 90 тысяч тонн. Кроме того, предполагаемый выпуск алюминия вне учета организации оценивается на том же уровне, что и в сентябре прошлого года - 226 тысяч тонн. Организация International Aluminium Institute (IAI) была создана в 1972 году, в нее входят крупнейшие мировые компании, добывающие бокситы и глинозем и выплавляющие алюминий, например, Rio Tinto, "Русал", Alcoa, Aluminum Corporation of China и другие предприятия. По итогам прошлого года выпуск первичного алюминия в мире достиг 73,79 миллиона тонн.

персидский залив

ближний восток

европа

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промышленность, персидский залив, ближний восток, европа, rio tinto, русал, alcoa