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Производство алюминия в Персидском заливе в сентябре сократилось на 40%
Производство алюминия в Персидском заливе в сентябре сократилось на 40% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Производство алюминия в Персидском заливе в сентябре сократилось на 40%
Производство первичного алюминия в странах Персидского залива в сентябре сократилось почти на 40% в годовом выражении и достигло 306 тысяч тонн, следует из... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:08+0300
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промышленность
персидский залив
ближний восток
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Производство первичного алюминия в странах Персидского залива в сентябре сократилось почти на 40% в годовом выражении и достигло 306 тысяч тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI).
При этом по сравнению с февралем, то есть до начала конфликта на Ближнем Востоке, падение достигло примерно 35%.
В целом же мировая выплавка металла в сентябре снизилась на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,014 миллиона тонн. По итогам января-сентября производство алюминия достигло 54,759 миллиона тонн.
В прошлом месяце страны Европы, в том числе Россия, нарастили выпуск металла на 6,8% - до 624 тысяч тонн
Выплавка первичного алюминия в Китае в сентябре оценивается на уровне 3,75 миллиона тонн, что примерно на 2,85% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом в других государствах Азии показатель совокупно составил 410 тысяч тонн, увеличившись примерно на 2,5%.
Производство металла предприятиями Северной Америки в сентябре осталось примерно на уровне прошлого года - в размере 318 тысячи тонн. Южная Америка в свою очередь также сохранила выплавку - на уровне 129 тысяч тонн.
Страны Океании (Австралия, Новая Зеландия) нарастили выпуск алюминия на 3,2%, до 161 тысячи тонн. Производство металла в странах Африки упало на 32,8% - до 90 тысяч тонн.
Кроме того, предполагаемый выпуск алюминия вне учета организации оценивается на том же уровне, что и в сентябре прошлого года - 226 тысяч тонн.
Организация International Aluminium Institute (IAI) была создана в 1972 году, в нее входят крупнейшие мировые компании, добывающие бокситы и глинозем и выплавляющие алюминий, например, Rio Tinto, "Русал", Alcoa, Aluminum Corporation of China и другие предприятия.
По итогам прошлого года выпуск первичного алюминия в мире достиг 73,79 миллиона тонн.
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промышленность, персидский залив, ближний восток, европа, rio tinto, русал, alcoa
Промышленность, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА, Rio Tinto, Русал, Alcoa
Производство алюминия в Персидском заливе в сентябре сократилось на 40%
IAI: производство алюминия в Персидском заливе в сентябре сократилось почти на 40%
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Производство первичного алюминия в странах Персидского залива в сентябре сократилось почти на 40% в годовом выражении и достигло 306 тысяч тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI).
При этом по сравнению с февралем, то есть до начала конфликта на Ближнем Востоке, падение достигло примерно 35%.
В целом же мировая выплавка металла в сентябре снизилась на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,014 миллиона тонн. По итогам января-сентября производство алюминия достигло 54,759 миллиона тонн.
В прошлом месяце страны Европы, в том числе Россия, нарастили выпуск металла на 6,8% - до 624 тысяч тонн
Выплавка первичного алюминия в Китае в сентябре оценивается на уровне 3,75 миллиона тонн, что примерно на 2,85% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом в других государствах Азии показатель совокупно составил 410 тысяч тонн, увеличившись примерно на 2,5%.
Производство металла предприятиями Северной Америки в сентябре осталось примерно на уровне прошлого года - в размере 318 тысячи тонн. Южная Америка в свою очередь также сохранила выплавку - на уровне 129 тысяч тонн.
Страны Океании (Австралия, Новая Зеландия) нарастили выпуск алюминия на 3,2%, до 161 тысячи тонн. Производство металла в странах Африки упало на 32,8% - до 90 тысяч тонн.
Кроме того, предполагаемый выпуск алюминия вне учета организации оценивается на том же уровне, что и в сентябре прошлого года - 226 тысяч тонн.
Организация International Aluminium Institute (IAI) была создана в 1972 году, в нее входят крупнейшие мировые компании, добывающие бокситы и глинозем и выплавляющие алюминий, например, Rio Tinto, "Русал", Alcoa, Aluminum Corporation of China и другие предприятия.
По итогам прошлого года выпуск первичного алюминия в мире достиг 73,79 миллиона тонн.