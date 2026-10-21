https://1prime.ru/20261021/pulkovo-874452997.html

Правительственный кортеж въехал в "Пулково" перед визитом Уиткоффа

Правительственный кортеж въехал в "Пулково" перед визитом Уиткоффа - 21.10.2026, ПРАЙМ

Правительственный кортеж въехал в "Пулково" перед визитом Уиткоффа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Правительственный кортеж въехал на территорию аэропорта "Пулково" в преддверии ожидаемого визита спецпосланника президента... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T08:26+0300

2026-10-21T08:26+0300

2026-10-21T08:58+0300

бизнес

сша

санкт-петербург

марко рубио

марк рубио

стив уиткофф

аэропорт пулково

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874452997.jpg?1792562292

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Правительственный кортеж въехал на территорию аэропорта "Пулково" в преддверии ожидаемого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, передает корреспондент РИА Новости. В среду утром агентство Рейтер передавало заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Уиткофф направляется в Санкт-Петербург. На территорию третьего терминала "Пулково" въехали несколько правительственных автомобилей, а также спецтранспорт.

сша

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, санкт-петербург, марко рубио, марк рубио, стив уиткофф, аэропорт пулково