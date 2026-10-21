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Правительственный кортеж въехал в "Пулково" перед визитом Уиткоффа
Правительственный кортеж въехал в "Пулково" перед визитом Уиткоффа - 21.10.2026, ПРАЙМ
Правительственный кортеж въехал в "Пулково" перед визитом Уиткоффа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Правительственный кортеж въехал на территорию аэропорта "Пулково" в преддверии ожидаемого визита спецпосланника президента... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T08:26+0300
2026-10-21T08:26+0300
2026-10-21T08:58+0300
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марко рубио
марк рубио
стив уиткофф
аэропорт пулково
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Правительственный кортеж въехал на территорию аэропорта "Пулково" в преддверии ожидаемого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, передает корреспондент РИА Новости. В среду утром агентство Рейтер передавало заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Уиткофф направляется в Санкт-Петербург. На территорию третьего терминала "Пулково" въехали несколько правительственных автомобилей, а также спецтранспорт.
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Правительственный кортеж въехал в "Пулково" перед визитом Уиткоффа
Правительственный кортеж въехал на территорию "Пулково" в преддверии визита Уиткоффа