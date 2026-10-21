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Правительственный кортеж въехал в "Пулково" перед визитом Уиткоффа - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Правительственный кортеж въехал в "Пулково" перед визитом Уиткоффа
Правительственный кортеж въехал в "Пулково" перед визитом Уиткоффа - 21.10.2026, ПРАЙМ
Правительственный кортеж въехал в "Пулково" перед визитом Уиткоффа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Правительственный кортеж въехал на территорию аэропорта "Пулково" в преддверии ожидаемого визита спецпосланника президента... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T08:26+0300
2026-10-21T08:58+0300
бизнес
сша
санкт-петербург
марко рубио
марк рубио
стив уиткофф
аэропорт пулково
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Правительственный кортеж въехал на территорию аэропорта "Пулково" в преддверии ожидаемого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, передает корреспондент РИА Новости. В среду утром агентство Рейтер передавало заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Уиткофф направляется в Санкт-Петербург. На территорию третьего терминала "Пулково" въехали несколько правительственных автомобилей, а также спецтранспорт.
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бизнес, сша, санкт-петербург, марко рубио, марк рубио, стив уиткофф, аэропорт пулково
Бизнес, США, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Марко Рубио, Марк Рубио, Стив Уиткофф, аэропорт Пулково
08:26 21.10.2026 (обновлено: 08:58 21.10.2026)
 
Правительственный кортеж въехал в "Пулково" перед визитом Уиткоффа

Правительственный кортеж въехал на территорию "Пулково" в преддверии визита Уиткоффа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Правительственный кортеж въехал на территорию аэропорта "Пулково" в преддверии ожидаемого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, передает корреспондент РИА Новости.
В среду утром агентство Рейтер передавало заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Уиткофф направляется в Санкт-Петербург.
На территорию третьего терминала "Пулково" въехали несколько правительственных автомобилей, а также спецтранспорт.
 
БизнесСШАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМарко РубиоМарк РубиоСтив Уиткоффаэропорт Пулково
 
 
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