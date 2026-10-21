Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Роскомнадзоре рассказали о покрытии сотовой связью сел от тысячи жителей - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/punkty-874492201.html
В Роскомнадзоре рассказали о покрытии сотовой связью сел от тысячи жителей
В Роскомнадзоре рассказали о покрытии сотовой связью сел от тысячи жителей - 21.10.2026, ПРАЙМ
В Роскомнадзоре рассказали о покрытии сотовой связью сел от тысячи жителей
Все населенные пункты России с численностью населения от 1 тысячи человек должны быть покрыты сотовой связью, включая LTE, с 8 сентября 2027 года, говорится в... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:51+0300
2026-10-21T19:53+0300
технологии
россия
роскомнадзор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874492201.jpg?1792601617
ЗАВИДОВО (Тверская область), 21 окт - ПРАЙМ. Все населенные пункты России с численностью населения от 1 тысячи человек должны быть покрыты сотовой связью, включая LTE, с 8 сентября 2027 года, говорится в презентации заместителя руководителя Роскомнадзора Олега Терлякова. "С 8 сентября 2027 года должны быть покрыты услугами ПРТС (подвижной радиотелефонной связи - ред.), включая LTE, 100% населенных пунктов с численностью населения 1000 человек и более", - сказано в презентации, которую Терляков представил на форуме "Спектр-2026". Отмечается, что с 1 января 2027 года покрытие территорий таких населенных пунктов сотовой связью должно составлять 90%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, роскомнадзор
Технологии, РОССИЯ, Роскомнадзор
19:51 21.10.2026 (обновлено: 19:53 21.10.2026)
 
В Роскомнадзоре рассказали о покрытии сотовой связью сел от тысячи жителей

Терляков: села от тысячи жителей должны быть покрыты сотовой связью с 8 сентября 2027 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЗАВИДОВО (Тверская область), 21 окт - ПРАЙМ. Все населенные пункты России с численностью населения от 1 тысячи человек должны быть покрыты сотовой связью, включая LTE, с 8 сентября 2027 года, говорится в презентации заместителя руководителя Роскомнадзора Олега Терлякова.
"С 8 сентября 2027 года должны быть покрыты услугами ПРТС (подвижной радиотелефонной связи - ред.), включая LTE, 100% населенных пунктов с численностью населения 1000 человек и более", - сказано в презентации, которую Терляков представил на форуме "Спектр-2026".
Отмечается, что с 1 января 2027 года покрытие территорий таких населенных пунктов сотовой связью должно составлять 90%.
 
ТехнологииРОССИЯРоскомнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала