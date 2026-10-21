https://1prime.ru/20261021/punkty-874492201.html

В Роскомнадзоре рассказали о покрытии сотовой связью сел от тысячи жителей

В Роскомнадзоре рассказали о покрытии сотовой связью сел от тысячи жителей - 21.10.2026, ПРАЙМ

В Роскомнадзоре рассказали о покрытии сотовой связью сел от тысячи жителей

Все населенные пункты России с численностью населения от 1 тысячи человек должны быть покрыты сотовой связью, включая LTE, с 8 сентября 2027 года, говорится в... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T19:51+0300

2026-10-21T19:51+0300

2026-10-21T19:53+0300

технологии

россия

роскомнадзор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874492201.jpg?1792601617

ЗАВИДОВО (Тверская область), 21 окт - ПРАЙМ. Все населенные пункты России с численностью населения от 1 тысячи человек должны быть покрыты сотовой связью, включая LTE, с 8 сентября 2027 года, говорится в презентации заместителя руководителя Роскомнадзора Олега Терлякова. "С 8 сентября 2027 года должны быть покрыты услугами ПРТС (подвижной радиотелефонной связи - ред.), включая LTE, 100% населенных пунктов с численностью населения 1000 человек и более", - сказано в презентации, которую Терляков представил на форуме "Спектр-2026". Отмечается, что с 1 января 2027 года покрытие территорий таких населенных пунктов сотовой связью должно составлять 90%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, роскомнадзор