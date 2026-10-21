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В Роскомнадзоре рассказали о покрытии сотовой связью сел от тысячи жителей
В Роскомнадзоре рассказали о покрытии сотовой связью сел от тысячи жителей - 21.10.2026, ПРАЙМ
В Роскомнадзоре рассказали о покрытии сотовой связью сел от тысячи жителей
Все населенные пункты России с численностью населения от 1 тысячи человек должны быть покрыты сотовой связью, включая LTE, с 8 сентября 2027 года, говорится в... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:51+0300
2026-10-21T19:51+0300
2026-10-21T19:53+0300
технологии
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роскомнадзор
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 21 окт - ПРАЙМ. Все населенные пункты России с численностью населения от 1 тысячи человек должны быть покрыты сотовой связью, включая LTE, с 8 сентября 2027 года, говорится в презентации заместителя руководителя Роскомнадзора Олега Терлякова. "С 8 сентября 2027 года должны быть покрыты услугами ПРТС (подвижной радиотелефонной связи - ред.), включая LTE, 100% населенных пунктов с численностью населения 1000 человек и более", - сказано в презентации, которую Терляков представил на форуме "Спектр-2026". Отмечается, что с 1 января 2027 года покрытие территорий таких населенных пунктов сотовой связью должно составлять 90%.
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технологии, россия, роскомнадзор
Технологии, РОССИЯ, Роскомнадзор
В Роскомнадзоре рассказали о покрытии сотовой связью сел от тысячи жителей
Терляков: села от тысячи жителей должны быть покрыты сотовой связью с 8 сентября 2027 года
ЗАВИДОВО (Тверская область), 21 окт - ПРАЙМ. Все населенные пункты России с численностью населения от 1 тысячи человек должны быть покрыты сотовой связью, включая LTE, с 8 сентября 2027 года, говорится в презентации заместителя руководителя Роскомнадзора Олега Терлякова.
"С 8 сентября 2027 года должны быть покрыты услугами ПРТС (подвижной радиотелефонной связи - ред.), включая LTE, 100% населенных пунктов с численностью населения 1000 человек и более", - сказано в презентации, которую Терляков представил на форуме "Спектр-2026".
Отмечается, что с 1 января 2027 года покрытие территорий таких населенных пунктов сотовой связью должно составлять 90%.