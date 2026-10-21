https://1prime.ru/20261021/putin-874466832.html
Цены на дизель в мире упали на 5-6% после сделки с США, заявил Путин
Цены на дизель в мире упали на 5-6% после сделки с США, заявил Путин - 21.10.2026, ПРАЙМ
Цены на дизель в мире упали на 5-6% после сделки с США, заявил Путин
Цены на дизельное топливо на мировых рынках упали на 5-6% сразу после договоренности России и США, заявил президент России Владимир Путин. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:57+0300
2026-10-21T12:57+0300
2026-10-21T12:57+0300
россия
сша
санкт-петербург
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
нпз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874466832.jpg?1792576621
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо на мировых рынках упали на 5-6% сразу после договоренности России и США, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается дизеля, после объявления с обеих сторон, что будут поставки в Соединенные Штаты, на мировых рынках цены сразу на 5-6% упали на дизель", - сказал он на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
сша
санкт-петербург
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, санкт-петербург, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нпз
РОССИЯ, США, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НПЗ
Цены на дизель в мире упали на 5-6% после сделки с США, заявил Путин
Путин: мировые цены на дизель упали на 5-6% после договоренности РФ и США
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо на мировых рынках упали на 5-6% сразу после договоренности России и США, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается дизеля, после объявления с обеих сторон, что будут поставки в Соединенные Штаты, на мировых рынках цены сразу на 5-6% упали на дизель", - сказал он на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.