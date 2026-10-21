https://1prime.ru/20261021/putin-874466832.html

Цены на дизель в мире упали на 5-6% после сделки с США, заявил Путин

Цены на дизель в мире упали на 5-6% после сделки с США, заявил Путин - 21.10.2026, ПРАЙМ

Цены на дизель в мире упали на 5-6% после сделки с США, заявил Путин

Цены на дизельное топливо на мировых рынках упали на 5-6% сразу после договоренности России и США, заявил президент России Владимир Путин. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:57+0300

2026-10-21T12:57+0300

2026-10-21T12:57+0300

россия

сша

санкт-петербург

украина

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

нпз

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874466832.jpg?1792576621

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо на мировых рынках упали на 5-6% сразу после договоренности России и США, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается дизеля, после объявления с обеих сторон, что будут поставки в Соединенные Штаты, на мировых рынках цены сразу на 5-6% упали на дизель", - сказал он на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.

сша

санкт-петербург

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, санкт-петербург, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нпз