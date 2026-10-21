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Путин заявил, что Россия готова поставлять удобрения на американский рынок

Путин заявил, что Россия готова поставлять удобрения на американский рынок - 21.10.2026, ПРАЙМ

Путин заявил, что Россия готова поставлять удобрения на американский рынок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Россия готова поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок, сообщил президент России Владимир Путин. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:57+0300

2026-10-21T12:57+0300

2026-10-21T12:57+0300

россия

мировая экономика

санкт-петербург

сша

владимир путин

стив уиткофф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Россия готова поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок, сообщил президент России Владимир Путин. Президент в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. "Что касается фермеров, я знаю, президент Трамп даже упоминал об этом в наших телефонных разговорах. Мы могли бы поставлять и удобрения в большом количестве на американский рынок", - сказал Путин.

санкт-петербург

сша

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россия, мировая экономика, санкт-петербург, сша, владимир путин, стив уиткофф