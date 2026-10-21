https://1prime.ru/20261021/putin-874466925.html
Путин заявил, что Россия готова поставлять удобрения на американский рынок
Путин заявил, что Россия готова поставлять удобрения на американский рынок - 21.10.2026, ПРАЙМ
Путин заявил, что Россия готова поставлять удобрения на американский рынок
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Россия готова поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок, сообщил президент России Владимир Путин. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:57+0300
2026-10-21T12:57+0300
2026-10-21T12:57+0300
россия
мировая экономика
санкт-петербург
сша
владимир путин
стив уиткофф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874466925.jpg?1792576663
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Россия готова поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок, сообщил президент России Владимир Путин. Президент в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. "Что касается фермеров, я знаю, президент Трамп даже упоминал об этом в наших телефонных разговорах. Мы могли бы поставлять и удобрения в большом количестве на американский рынок", - сказал Путин.
санкт-петербург
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, санкт-петербург, сша, владимир путин, стив уиткофф
РОССИЯ, Мировая экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф
Путин заявил, что Россия готова поставлять удобрения на американский рынок
Путин: Россия готова поставлять удобрения на американский рынок