https://1prime.ru/20261021/putin-874471883.html

Путин поприветствовал участников Российского винодельческого форума

Путин поприветствовал участников Российского винодельческого форума - 21.10.2026, ПРАЙМ

Путин поприветствовал участников Российского винодельческого форума

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников пятого Российского винодельческого форума. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:37+0300

2026-10-21T14:37+0300

2026-10-21T14:37+0300

россия

геленджик

владимир путин

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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников пятого Российского винодельческого форума. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев зачитал приветствие президента на пленарной сессии форума. "Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии юбилейного пятого Российского винодельческого форума. За последние годы отечественное виноградарство и виноделие добились заметных успехов", - говорится в приветствии Путина. Глава государства отметил, что в отрасли создаются новые хозяйства и модернизируются действующие предприятия, а также расширяется продуктовая линейка и повышается качество продукции. Серьезным стимулом для развития отрасли, указал он, стало принятие в 2019 году федерального закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", который заложил правовые основы системной поддержки государством российских производителей. "И конечно, отрадно, что лидеры отрасли ориентируются на лучшие традиции многих поколений отечественных виноделов", - отметил Путин. Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, геленджик, владимир путин, дмитрий патрушев