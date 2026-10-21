Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал задачи, которые стоят перед российскими виноделами - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/putin-874471978.html
Путин назвал задачи, которые стоят перед российскими виноделами
Путин назвал задачи, которые стоят перед российскими виноделами - 21.10.2026, ПРАЙМ
Путин назвал задачи, которые стоят перед российскими виноделами
Российским виноделам нужно активнее внедрять новые технологии, готовить специалистов, повышать конкурентоспособность своей продукции и продвигать ее на... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:37+0300
2026-10-21T14:37+0300
россия
бизнес
геленджик
владимир путин
дмитрий патрушев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874471978.jpg?1792582643
ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Российским виноделам нужно активнее внедрять новые технологии, готовить специалистов, повышать конкурентоспособность своей продукции и продвигать ее на внутреннем и зарубежных рынках, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам пятого Российского винодельческого форума. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев зачитал приветствие президента на пленарной сессии форума. "Сегодня перед вами стоят масштабные, востребованные задачи. Необходимо активнее внедрять в производство передовые технологии, результаты научных исследований и селекционной работы, уделять неустанное внимание подготовке квалифицированных специалистов", - говорится в приветствии главы государства. Особого контроля, по словам президента, требуют вопросы повышения конкурентоспособности и продвижения российских вин на внутреннем и зарубежных рынках. Путин также отметил важность создания в регионах современной достойной инфраструктуры туризма и гостеприимства. Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
геленджик
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, геленджик, владимир путин, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Бизнес, Геленджик, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев
14:37 21.10.2026
 

Путин назвал задачи, которые стоят перед российскими виноделами

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Российским виноделам нужно активнее внедрять новые технологии, готовить специалистов, повышать конкурентоспособность своей продукции и продвигать ее на внутреннем и зарубежных рынках, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам пятого Российского винодельческого форума.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев зачитал приветствие президента на пленарной сессии форума.
"Сегодня перед вами стоят масштабные, востребованные задачи. Необходимо активнее внедрять в производство передовые технологии, результаты научных исследований и селекционной работы, уделять неустанное внимание подготовке квалифицированных специалистов", - говорится в приветствии главы государства.
Особого контроля, по словам президента, требуют вопросы повышения конкурентоспособности и продвижения российских вин на внутреннем и зарубежных рынках.
Путин также отметил важность создания в регионах современной достойной инфраструктуры туризма и гостеприимства.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯБизнесГеленджикВладимир ПутинДмитрий Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала