https://1prime.ru/20261021/putin-874471978.html

Путин назвал задачи, которые стоят перед российскими виноделами

Путин назвал задачи, которые стоят перед российскими виноделами - 21.10.2026, ПРАЙМ

Путин назвал задачи, которые стоят перед российскими виноделами

Российским виноделам нужно активнее внедрять новые технологии, готовить специалистов, повышать конкурентоспособность своей продукции и продвигать ее на... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:37+0300

2026-10-21T14:37+0300

2026-10-21T14:37+0300

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бизнес

геленджик

владимир путин

дмитрий патрушев

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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Российским виноделам нужно активнее внедрять новые технологии, готовить специалистов, повышать конкурентоспособность своей продукции и продвигать ее на внутреннем и зарубежных рынках, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам пятого Российского винодельческого форума. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев зачитал приветствие президента на пленарной сессии форума. "Сегодня перед вами стоят масштабные, востребованные задачи. Необходимо активнее внедрять в производство передовые технологии, результаты научных исследований и селекционной работы, уделять неустанное внимание подготовке квалифицированных специалистов", - говорится в приветствии главы государства. Особого контроля, по словам президента, требуют вопросы повышения конкурентоспособности и продвижения российских вин на внутреннем и зарубежных рынках. Путин также отметил важность создания в регионах современной достойной инфраструктуры туризма и гостеприимства. Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, бизнес, геленджик, владимир путин, дмитрий патрушев