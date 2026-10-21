https://1prime.ru/20261021/putin-874471978.html
Путин назвал задачи, которые стоят перед российскими виноделами
Путин назвал задачи, которые стоят перед российскими виноделами - 21.10.2026, ПРАЙМ
Путин назвал задачи, которые стоят перед российскими виноделами
Российским виноделам нужно активнее внедрять новые технологии, готовить специалистов, повышать конкурентоспособность своей продукции и продвигать ее на... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:37+0300
2026-10-21T14:37+0300
2026-10-21T14:37+0300
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бизнес
геленджик
владимир путин
дмитрий патрушев
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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Российским виноделам нужно активнее внедрять новые технологии, готовить специалистов, повышать конкурентоспособность своей продукции и продвигать ее на внутреннем и зарубежных рынках, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам пятого Российского винодельческого форума.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев зачитал приветствие президента на пленарной сессии форума.
"Сегодня перед вами стоят масштабные, востребованные задачи. Необходимо активнее внедрять в производство передовые технологии, результаты научных исследований и селекционной работы, уделять неустанное внимание подготовке квалифицированных специалистов", - говорится в приветствии главы государства.
Особого контроля, по словам президента, требуют вопросы повышения конкурентоспособности и продвижения российских вин на внутреннем и зарубежных рынках.
Путин также отметил важность создания в регионах современной достойной инфраструктуры туризма и гостеприимства.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, бизнес, геленджик, владимир путин, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Бизнес, Геленджик, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев
ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Российским виноделам нужно активнее внедрять новые технологии, готовить специалистов, повышать конкурентоспособность своей продукции и продвигать ее на внутреннем и зарубежных рынках, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам пятого Российского винодельческого форума.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев зачитал приветствие президента на пленарной сессии форума.
"Сегодня перед вами стоят масштабные, востребованные задачи. Необходимо активнее внедрять в производство передовые технологии, результаты научных исследований и селекционной работы, уделять неустанное внимание подготовке квалифицированных специалистов", - говорится в приветствии главы государства.
Особого контроля, по словам президента, требуют вопросы повышения конкурентоспособности и продвижения российских вин на внутреннем и зарубежных рынках.
Путин также отметил важность создания в регионах современной достойной инфраструктуры туризма и гостеприимства.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.