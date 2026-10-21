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Рынок взял новую высоту - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Рынок взял новую высоту
Рынок взял новую высоту - 21.10.2026, ПРАЙМ
Рынок взял новую высоту
Смягчение санкционной риторики Вашингтона и дорогая нефть вывели российские акции на максимумы с середины июня. Индекс МосБиржи по состоянию на 19:20 вторника... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:02+0300
2026-10-21T09:02+0300
экономика
мнения аналитиков
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катар
банк россии
мосбиржа
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Смягчение санкционной риторики Вашингтона и дорогая нефть вывели российские акции на максимумы с середины июня. Индекс МосБиржи по состоянию на 19:20 вторника поднялся на 0,72%, до 2472,88 пункта, обновив пик с 17 июня. Индекс РТС прибавил 0,67%, до 939,82 пункта. Индекс гособлигаций RGBI скорректировался на 0,06%, до 111,63 пункта, на фоне пессимистичных ожиданий в преддверии аукционов Минфина 21 октября и заседания Банка России 23 октября.Рубль продолжил умеренное укрепление. Поддержку национальной валюте оказали пауза в санкционной риторике Вашингтона и дорогая нефть. Также на рост рубля влияет приближение "жирного" налогового периода, когда к стандартным налогам добавляется квартальный налог на дополнительный доход, а экспортеры наращивают продажи валюты для проведения фискальных платежей. Тем не менее полагаем, что в перспективе октября-ноября рубль будет стабильным и продолжит консолидацию в диапазоне 82-86 рублей за доллар Соединенных Штатов Америки.Котировки нефти марки Brent опустились на 0,56%, до 108,71 доллара за баррель. В течение дня цены поднимались выше 111 долларов после атак хуситов на объекты Saudi Aramco и угроз иранского Корпуса стражей исламской революции повредить кабели в Ормузском проливе. Однако вечером игроки начали фиксировать прибыль на сообщениях о том, что Катар и Пакистан предложили возобновить переговоры с целью прекращения конфликта. По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе цены на черное золото будут оставаться повышенными и волатильными. Потенциальную стабилизацию нефтяного рынка предполагаем возможной точно не ранее 2027 года."Северсталь" опубликовала отчет по международным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2026 года. Выручка компании снизилась на 10%, до 488,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — на 61,2%, до 19,3 миллиарда рублей. Давление на финансовые показатели оказали охлаждение внутреннего спроса на сталь, крепкий рубль, который сжимает экспортную выручку, и рост затрат. Впрочем, в III квартале прибыль выросла на 17%, до 15,2 миллиарда рублей, а свободный денежный поток вернулся в положительную зону и составил 42,6 миллиарда рублей. Таким образом, прохождение низшей фазы цикла в отрасли может быть близко, но пока сигналов для уверенности в этом недостаточно.Мы ожидаем, что Банк России на заседании в пятницу, 23 октября, сохранит ключевую ставку на текущем уровне — 14%. При этом также допускаем, что диапазон средней ключевой ставки на 2027 год будет пересмотрен вверх — с 10,5–12,5% до 11–13,5%. Умеренно жесткая риторика Банка России может остудить оптимизм на рынке акций и привести индекс МосБиржи к коррекции до 2300-2400 пунктов.Автор: Наталия Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер"
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Наталия Пырьева
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мнения аналитиков, рынок, торги, акции, вашингтон, ормузский пролив, катар, банк россии, мосбиржа, ртс
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Акции, ВАШИНГТОН, Ормузский пролив, КАТАР, Банк России, Мосбиржа, РТС
09:02 21.10.2026
 
Рынок взял новую высоту

Аналитик Пырьева: смягчение риторики США и дорогая нефть вывели акции на максимумы

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик "Японские свечи"
График Японские свечи - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
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Глава аналитического департамента Цифра брокер Пырьева Наталия
Наталия Пырьева
глава аналитического департамента "Цифра брокер"
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Смягчение санкционной риторики Вашингтона и дорогая нефть вывели российские акции на максимумы с середины июня. Индекс МосБиржи по состоянию на 19:20 вторника поднялся на 0,72%, до 2472,88 пункта, обновив пик с 17 июня. Индекс РТС прибавил 0,67%, до 939,82 пункта. Индекс гособлигаций RGBI скорректировался на 0,06%, до 111,63 пункта, на фоне пессимистичных ожиданий в преддверии аукционов Минфина 21 октября и заседания Банка России 23 октября.
Рубль продолжил умеренное укрепление. Поддержку национальной валюте оказали пауза в санкционной риторике Вашингтона и дорогая нефть. Также на рост рубля влияет приближение "жирного" налогового периода, когда к стандартным налогам добавляется квартальный налог на дополнительный доход, а экспортеры наращивают продажи валюты для проведения фискальных платежей. Тем не менее полагаем, что в перспективе октября-ноября рубль будет стабильным и продолжит консолидацию в диапазоне 82-86 рублей за доллар Соединенных Штатов Америки.
Котировки нефти марки Brent опустились на 0,56%, до 108,71 доллара за баррель. В течение дня цены поднимались выше 111 долларов после атак хуситов на объекты Saudi Aramco и угроз иранского Корпуса стражей исламской революции повредить кабели в Ормузском проливе. Однако вечером игроки начали фиксировать прибыль на сообщениях о том, что Катар и Пакистан предложили возобновить переговоры с целью прекращения конфликта. По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе цены на черное золото будут оставаться повышенными и волатильными. Потенциальную стабилизацию нефтяного рынка предполагаем возможной точно не ранее 2027 года.
"Северсталь" опубликовала отчет по международным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2026 года. Выручка компании снизилась на 10%, до 488,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — на 61,2%, до 19,3 миллиарда рублей. Давление на финансовые показатели оказали охлаждение внутреннего спроса на сталь, крепкий рубль, который сжимает экспортную выручку, и рост затрат. Впрочем, в III квартале прибыль выросла на 17%, до 15,2 миллиарда рублей, а свободный денежный поток вернулся в положительную зону и составил 42,6 миллиарда рублей. Таким образом, прохождение низшей фазы цикла в отрасли может быть близко, но пока сигналов для уверенности в этом недостаточно.
Мы ожидаем, что Банк России на заседании в пятницу, 23 октября, сохранит ключевую ставку на текущем уровне — 14%. При этом также допускаем, что диапазон средней ключевой ставки на 2027 год будет пересмотрен вверх — с 10,5–12,5% до 11–13,5%. Умеренно жесткая риторика Банка России может остудить оптимизм на рынке акций и привести индекс МосБиржи к коррекции до 2300-2400 пунктов.

Автор: Наталия Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер"

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