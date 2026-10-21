https://1prime.ru/20261021/pyshnyj-874474453.html
СМИ: глава Нацбанка Украины Пышный подал в отставку
СМИ: глава Нацбанка Украины Пышный подал в отставку - 21.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: глава Нацбанка Украины Пышный подал в отставку
Глава национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный написал заявление об отставке после прошедших у него обысков, сообщило украинское издание Delo.ua со... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:11+0300
2026-10-21T15:11+0300
2026-10-21T15:11+0300
банки
финансы
украина
набу
нацбанк украины
рада
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874474453.jpg?1792584665
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Глава национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный написал заявление об отставке после прошедших у него обысков, сообщило украинское издание Delo.ua со ссылкой на источник в банковской сфере.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в среду о проведении обысков в помещении национального банка и по месту жительства одного из сотрудников. Депутат Рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что НАБУ проводит обыски у Пышного.
"Глава Национального банка Украины Андрей Пышный написал заявление об отставке после того, как у него прошли обыски НАБУ и САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Delo.ua.
По информации издания, заявление он написал "по собственному желанию из-за состояния здоровья".
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, украина, набу, нацбанк украины, рада
Банки, Финансы, УКРАИНА, НАБУ, Нацбанк Украины, Рада
СМИ: глава Нацбанка Украины Пышный подал в отставку
Delo.ua: глава Нацбанка Украины Пышный подал в отставку после обысков
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Глава национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный написал заявление об отставке после прошедших у него обысков, сообщило украинское издание Delo.ua со ссылкой на источник в банковской сфере.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в среду о проведении обысков в помещении национального банка и по месту жительства одного из сотрудников. Депутат Рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что НАБУ проводит обыски у Пышного.
"Глава Национального банка Украины Андрей Пышный написал заявление об отставке после того, как у него прошли обыски НАБУ и САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Delo.ua.
По информации издания, заявление он написал "по собственному желанию из-за состояния здоровья".