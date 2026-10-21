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СМИ: глава Нацбанка Украины Пышный подал в отставку - 21.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: глава Нацбанка Украины Пышный подал в отставку
СМИ: глава Нацбанка Украины Пышный подал в отставку - 21.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: глава Нацбанка Украины Пышный подал в отставку
Глава национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный написал заявление об отставке после прошедших у него обысков, сообщило украинское издание Delo.ua со... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:11+0300
2026-10-21T15:11+0300
банки
финансы
украина
набу
нацбанк украины
рада
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Глава национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный написал заявление об отставке после прошедших у него обысков, сообщило украинское издание Delo.ua со ссылкой на источник в банковской сфере. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в среду о проведении обысков в помещении национального банка и по месту жительства одного из сотрудников. Депутат Рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что НАБУ проводит обыски у Пышного. "Глава Национального банка Украины Андрей Пышный написал заявление об отставке после того, как у него прошли обыски НАБУ и САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Delo.ua. По информации издания, заявление он написал "по собственному желанию из-за состояния здоровья".
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банки, финансы, украина, набу, нацбанк украины, рада
Банки, Финансы, УКРАИНА, НАБУ, Нацбанк Украины, Рада
15:11 21.10.2026
 
СМИ: глава Нацбанка Украины Пышный подал в отставку

Delo.ua: глава Нацбанка Украины Пышный подал в отставку после обысков

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Глава национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный написал заявление об отставке после прошедших у него обысков, сообщило украинское издание Delo.ua со ссылкой на источник в банковской сфере.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в среду о проведении обысков в помещении национального банка и по месту жительства одного из сотрудников. Депутат Рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что НАБУ проводит обыски у Пышного.
"Глава Национального банка Украины Андрей Пышный написал заявление об отставке после того, как у него прошли обыски НАБУ и САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Delo.ua.
По информации издания, заявление он написал "по собственному желанию из-за состояния здоровья".
 
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