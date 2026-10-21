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Назван способ не переплатить на сезонных распродажах

Назван способ не переплатить на сезонных распродажах - 21.10.2026, ПРАЙМ

Назван способ не переплатить на сезонных распродажах

В России стартует сезон распродаж: яркие ценники "−40%" и "только сегодня" обещают выгодную покупку. Однако, как рассказала агентству "Прайм" маркетолог,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T02:02+0300

2026-10-21T02:02+0300

2026-10-21T02:02+0300

эксклюзив

бизнес

распродажа

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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В России стартует сезон распродаж: яркие ценники "−40%" и "только сегодня" обещают выгодную покупку. Однако, как рассказала агентству "Прайм" маркетолог, бренд-стратег Анастасия Любарская, за красивой цифрой не всегда стоит реальная экономия и размер скидки сам по себе ни о чем не говорит. Сравнивать нужно итоговую цену и условия сделки, а не "кричащий" процент на витрине.Правильно смотреть на динамику цены, а не на размер скидки. При этом зачеркнутая цена на ценнике - тоже не главный ориентир. Например, указано, что кондиционер стоил 60 тысяч рублей, а сейчас его предлагают за 48 тысяч. Кажется, что экономия составляет 12 тысяч и нужно брать."Однако в действительности до начала жары эта же модель могла стоить 45 тысяч. То есть сезонная акция не сделала покупку выгоднее: цена выросла вместе со спросом. Исследования потребительского поведения говорят о том, что люди осторожнее относятся к скидке, если видят, что недавно товар стоил дешевле", - говорит Любарская.Поэтому, по ее словам, перед покупкой полезно посмотреть историю цены и сравнить предложения в нескольких магазинах. Ориентир — минимальная цена за последние месяцы, а не процент скидки.Также важно понимать, что зачастую распродажа – это "сброс" остатков или обычная акция. У сезонных товаров эти сценарии устроены по-разному. В разгар спроса скидка — способ привлечь покупателя и ускорить решение, но продавцу нет нужды резко снижать цену: товар и так востребован. Настоящая распродажа остатков чаще начинается, когда сезон заканчивается, коллекция меняется или нужно освободить склад.Эксперт поясняет, что скидка на, например, лыжную экипировку в ноябре и такая же скидка в марте имеют разную логику. В ноябре обычно больше выбор размеров и моделей. В марте цена может быть интереснее, но ассортимент уже ограничен. Перед покупкой следует понять, почему товар оказался в акции: это предложение на весь ассортимент, остатки конкретных размеров или прошлогодняя модель. И уже тогда решить, что важнее: цена, выбор или возможность купить прямо сейчас.Полезно посчитать и стоимость покупки "под ключ". Скидка на товар не всегда означает скидку на всю покупку. У сезонных товаров часто появляются дополнительные расходы: доставка, подъем, сборка, монтаж, расходные материалы. Теплица для дачи может продаваться со скидкой 15%, но отдельно придется оплатить доставку за город, сборку и подготовку основания. В итоге предложение без яркого ценника, но с уже включенными работами, иногда оказывается дешевле. Сравнивать стоит не цену в карточке товара, а сумму, которую придется заплатить до момента, когда покупкой уже можно пользоваться.Наконец, нужно убедиться, что сравниваются одинаковые товары. На распродаже может оказаться прошлогодняя модель, товар в неполной комплектации или остаток с ограниченным выбором размеров и цветов. Это не обязательно плохая покупка. Но сравнивать ее нужно именно с такой же моделью, а не с новой версией товара."Главное правило простое: настоящая скидка — это не цифра на ценнике, а возможность купить нужный товар дешевле его обычной рыночной цены. Если вещь действительно нужна, характеристики совпадают, а дополнительные расходы учтены, распродажа может быть выгодной. Если нет — лучше не позволять слову "скидка" принять решение за вас", - заключает Анастасия Любарская.

https://1prime.ru/20260904/rossijane-873054207.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, бизнес, распродажа