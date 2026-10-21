https://1prime.ru/20261021/razvitie-874471759.html

Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии РФ - Володин

Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии РФ - Володин - 21.10.2026, ПРАЙМ

Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии РФ - Володин

Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:34+0300

2026-10-21T14:34+0300

2026-10-21T14:34+0300

бизнес

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в среду на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров РФ и министра транспорта России. "Если говорить и об авиации, и железнодорожном транспорте, автомобильном транспорте, без них, не развивая их, просто невозможно развивать нашу страну", - сказал Володин в ходе заседания. Мобильность населения крайне важна, добавил спикер. Он также отметил важность направления, за которое будет отвечать в правительстве Андрей Никитин, в случае поддержки его кандидатуры. "Оно носит стратегический характер, страна большая", - подчеркнул он. Политик указал, что в Госдуме есть представители отрасли, профессионалы, те, кто руководствуется своим опытом и решениями, на которые можно опираться, с кем можно вести диалог. "Здесь уже нет места популизму, нет места демагогии. Для нас это крайне важно", - сказал Володин. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. В частности, главу Росавиации Дмитрия Ядрова предложено назначить на должность министра транспорта РФ. А нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, дмитрий песков, госдума, росавиация