https://1prime.ru/20261021/razvitie-874471759.html
Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии РФ - Володин
Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии РФ - Володин - 21.10.2026, ПРАЙМ
Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии РФ - Володин
Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:34+0300
2026-10-21T14:34+0300
2026-10-21T14:34+0300
бизнес
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
дмитрий песков
госдума
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874471759.jpg?1792582458
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в среду на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров РФ и министра транспорта России.
"Если говорить и об авиации, и железнодорожном транспорте, автомобильном транспорте, без них, не развивая их, просто невозможно развивать нашу страну", - сказал Володин в ходе заседания.
Мобильность населения крайне важна, добавил спикер. Он также отметил важность направления, за которое будет отвечать в правительстве Андрей Никитин, в случае поддержки его кандидатуры.
"Оно носит стратегический характер, страна большая", - подчеркнул он.
Политик указал, что в Госдуме есть представители отрасли, профессионалы, те, кто руководствуется своим опытом и решениями, на которые можно опираться, с кем можно вести диалог.
"Здесь уже нет места популизму, нет места демагогии. Для нас это крайне важно", - сказал Володин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. В частности, главу Росавиации Дмитрия Ядрова предложено назначить на должность министра транспорта РФ. А нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, дмитрий песков, госдума, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Дмитрий Песков, Госдума, Росавиация
Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии РФ - Володин
Володин: развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии России
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в среду на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров РФ и министра транспорта России.
"Если говорить и об авиации, и железнодорожном транспорте, автомобильном транспорте, без них, не развивая их, просто невозможно развивать нашу страну", - сказал Володин в ходе заседания.
Мобильность населения крайне важна, добавил спикер. Он также отметил важность направления, за которое будет отвечать в правительстве Андрей Никитин, в случае поддержки его кандидатуры.
"Оно носит стратегический характер, страна большая", - подчеркнул он.
Политик указал, что в Госдуме есть представители отрасли, профессионалы, те, кто руководствуется своим опытом и решениями, на которые можно опираться, с кем можно вести диалог.
"Здесь уже нет места популизму, нет места демагогии. Для нас это крайне важно", - сказал Володин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. В частности, главу Росавиации Дмитрия Ядрова предложено назначить на должность министра транспорта РФ. А нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина.