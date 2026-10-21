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Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии РФ - Володин - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии РФ - Володин
Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии РФ - Володин - 21.10.2026, ПРАЙМ
Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии РФ - Володин
Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:34+0300
2026-10-21T14:34+0300
бизнес
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
дмитрий песков
госдума
росавиация
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в среду на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров РФ и министра транспорта России. "Если говорить и об авиации, и железнодорожном транспорте, автомобильном транспорте, без них, не развивая их, просто невозможно развивать нашу страну", - сказал Володин в ходе заседания. Мобильность населения крайне важна, добавил спикер. Он также отметил важность направления, за которое будет отвечать в правительстве Андрей Никитин, в случае поддержки его кандидатуры. "Оно носит стратегический характер, страна большая", - подчеркнул он. Политик указал, что в Госдуме есть представители отрасли, профессионалы, те, кто руководствуется своим опытом и решениями, на которые можно опираться, с кем можно вести диалог. "Здесь уже нет места популизму, нет места демагогии. Для нас это крайне важно", - сказал Володин. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. В частности, главу Росавиации Дмитрия Ядрова предложено назначить на должность министра транспорта РФ. А нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина.
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бизнес, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, дмитрий песков, госдума, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Дмитрий Песков, Госдума, Росавиация
14:34 21.10.2026
 
Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии РФ - Володин

Володин: развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии России

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Развитие транспортной сферы играет ключевую роль в развитии России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в среду на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров РФ и министра транспорта России.
"Если говорить и об авиации, и железнодорожном транспорте, автомобильном транспорте, без них, не развивая их, просто невозможно развивать нашу страну", - сказал Володин в ходе заседания.
Мобильность населения крайне важна, добавил спикер. Он также отметил важность направления, за которое будет отвечать в правительстве Андрей Никитин, в случае поддержки его кандидатуры.
"Оно носит стратегический характер, страна большая", - подчеркнул он.
Политик указал, что в Госдуме есть представители отрасли, профессионалы, те, кто руководствуется своим опытом и решениями, на которые можно опираться, с кем можно вести диалог.
"Здесь уже нет места популизму, нет места демагогии. Для нас это крайне важно", - сказал Володин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. В частности, главу Росавиации Дмитрия Ядрова предложено назначить на должность министра транспорта РФ. А нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина.
 
БизнесРОССИЯВячеслав ВолодинМихаил МишустинДмитрий ПесковГосдумаРосавиация
 
 
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