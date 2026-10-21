https://1prime.ru/20261021/rbb-874491417.html
СМИ: ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак
СМИ: ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак - 21.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак
Ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за уязвимости в языке программирования PHP, которая создает угрозу кибератак, сообщает телерадиокомпания RBB. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:26+0300
2026-10-21T19:26+0300
2026-10-21T19:26+0300
технологии
германия
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БЕРЛИН, 21 окт - ПРАЙМ. Ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за уязвимости в языке программирования PHP, которая создает угрозу кибератак, сообщает телерадиокомпания RBB. По данным RBB, ранее была обнаружена уязвимость в языке программирования PHP, который используется для поддержки работы значительной части интернет-ресурсов - от блогов до крупных новостных порталов. По данным федерального ведомства информационной безопасности Германии, уязвимость в PHP дает злоумышленникам возможность удаленно запускать вредоносные программы на серверах, обеспечивающих работу сайтов. Как уточняет ведомство, хакеры могут проводить масштабные кибератаки и получать несанкционированный доступ к IT-системам в самых разных сферах. "Многие организации, в том числе немецкие ведомства и местные администрации, в качестве меры предосторожности отключили свои сайты... В их числе сайты федеральной полиции, таможни и министерства внутренних дел Германии", - говорится в сообщении RBB. Кроме того, свои сайты отключили расположенный в Берлине Институт Роберта Коха (RKI), благотворительная организация по обеспечению продуктами питания людей с низким уровнем дохода Berliner Tafel, Потсдамский университет, партия "Зеленые" и столичная клиника "Шарите".
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технологии, германия
СМИ: ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак
RBB: Ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак
БЕРЛИН, 21 окт - ПРАЙМ. Ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за уязвимости в языке программирования PHP, которая создает угрозу кибератак, сообщает телерадиокомпания RBB.
По данным RBB, ранее была обнаружена уязвимость в языке программирования PHP, который используется для поддержки работы значительной части интернет-ресурсов - от блогов до крупных новостных порталов.
По данным федерального ведомства информационной безопасности Германии, уязвимость в PHP дает злоумышленникам возможность удаленно запускать вредоносные программы на серверах, обеспечивающих работу сайтов. Как уточняет ведомство, хакеры могут проводить масштабные кибератаки и получать несанкционированный доступ к IT-системам в самых разных сферах.
"Многие организации, в том числе немецкие ведомства и местные администрации, в качестве меры предосторожности отключили свои сайты... В их числе сайты федеральной полиции, таможни и министерства внутренних дел Германии", - говорится в сообщении RBB.
Кроме того, свои сайты отключили расположенный в Берлине Институт Роберта Коха (RKI), благотворительная организация по обеспечению продуктами питания людей с низким уровнем дохода Berliner Tafel, Потсдамский университет, партия "Зеленые" и столичная клиника "Шарите".