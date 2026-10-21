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СМИ: ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак - 21.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак
СМИ: ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак - 21.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак
Ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за уязвимости в языке программирования PHP, которая создает угрозу кибератак, сообщает телерадиокомпания RBB. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:26+0300
2026-10-21T19:26+0300
технологии
германия
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БЕРЛИН, 21 окт - ПРАЙМ. Ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за уязвимости в языке программирования PHP, которая создает угрозу кибератак, сообщает телерадиокомпания RBB. По данным RBB, ранее была обнаружена уязвимость в языке программирования PHP, который используется для поддержки работы значительной части интернет-ресурсов - от блогов до крупных новостных порталов. По данным федерального ведомства информационной безопасности Германии, уязвимость в PHP дает злоумышленникам возможность удаленно запускать вредоносные программы на серверах, обеспечивающих работу сайтов. Как уточняет ведомство, хакеры могут проводить масштабные кибератаки и получать несанкционированный доступ к IT-системам в самых разных сферах. "Многие организации, в том числе немецкие ведомства и местные администрации, в качестве меры предосторожности отключили свои сайты... В их числе сайты федеральной полиции, таможни и министерства внутренних дел Германии", - говорится в сообщении RBB. Кроме того, свои сайты отключили расположенный в Берлине Институт Роберта Коха (RKI), благотворительная организация по обеспечению продуктами питания людей с низким уровнем дохода Berliner Tafel, Потсдамский университет, партия "Зеленые" и столичная клиника "Шарите".
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, германия
Технологии, ГЕРМАНИЯ
19:26 21.10.2026
 
СМИ: ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак

RBB: Ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак

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БЕРЛИН, 21 окт - ПРАЙМ. Ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за уязвимости в языке программирования PHP, которая создает угрозу кибератак, сообщает телерадиокомпания RBB.
По данным RBB, ранее была обнаружена уязвимость в языке программирования PHP, который используется для поддержки работы значительной части интернет-ресурсов - от блогов до крупных новостных порталов.
По данным федерального ведомства информационной безопасности Германии, уязвимость в PHP дает злоумышленникам возможность удаленно запускать вредоносные программы на серверах, обеспечивающих работу сайтов. Как уточняет ведомство, хакеры могут проводить масштабные кибератаки и получать несанкционированный доступ к IT-системам в самых разных сферах.
"Многие организации, в том числе немецкие ведомства и местные администрации, в качестве меры предосторожности отключили свои сайты... В их числе сайты федеральной полиции, таможни и министерства внутренних дел Германии", - говорится в сообщении RBB.
Кроме того, свои сайты отключили расположенный в Берлине Институт Роберта Коха (RKI), благотворительная организация по обеспечению продуктами питания людей с низким уровнем дохода Berliner Tafel, Потсдамский университет, партия "Зеленые" и столичная клиника "Шарите".
 
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