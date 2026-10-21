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Решетников призвал выравнивать дисбаланс во взаимном турпотоке с Китаем

Решетников призвал выравнивать дисбаланс во взаимном турпотоке с Китаем - 21.10.2026, ПРАЙМ

Решетников призвал выравнивать дисбаланс во взаимном турпотоке с Китаем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. России следует выравнивать дисбаланс, который сейчас существует во взаимном турпотоке с Китаем, заявил журналистам министр... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:47+0300

2026-10-21T12:47+0300

2026-10-21T12:47+0300

россия

туризм

китай

кнр

максим решетников

владимир путин

росстат

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. России следует выравнивать дисбаланс, который сейчас существует во взаимном турпотоке с Китаем, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "У нас в полтора раза за полгода выросло число туристов. У нас пока явный дисбаланс, мы туда ездим больше, чем они к нам. Они к нам тоже много ездят, но у нас, по-моему, полтора миллиона человек туда, пятьсот тысяч сюда. Нам надо выравнивать, но для этого опять-таки нужны авиасообщение и так далее. Все это в повестке", - сказал Решетников. В сентябре в Минэкономразвития сообщили, что взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза по итогам первого полугодия 2026 года. По данным Росстата, число въездных туристских поездок граждан Китая в Россию в 2025 году составило 1,147 миллиона человек, а за первое полугодие 2026 года - 516 тысяч. Россиян в КНР в 2025 году приехало 2,137 миллиона человек, а за первое полугодие 2026 года - 1,436 миллиона человек. Китай в сентябре прошлого года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила симметрично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. Затем президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.

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россия, туризм, китай, кнр, максим решетников, владимир путин, росстат