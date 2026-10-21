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Кому стоит страховаться от задержки рейса, а кому можно сэкономить

Кому стоит страховаться от задержки рейса, а кому можно сэкономить - 21.10.2026, ПРАЙМ

Кому стоит страховаться от задержки рейса, а кому можно сэкономить

Задержка рейса бьет не только по времени, но и по деньгам. Отчасти их компенсирует страховка, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой страхования и... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T03:03+0300

2026-10-21T03:03+0300

2026-10-21T03:03+0300

бизнес

туризм

александр цыганов

эксклюзив

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Задержка рейса бьет не только по времени, но и по деньгам. Отчасти их компенсирует страховка, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов."Не всякая задержка будет считаться страховым случаем. Чаще всего перечень причин ограничивается технической неисправностью самолета, плохими метеоусловиями и стихийными бедствиями. А, например, забастовки персонала аэропортов и военные действия в этот перечень не входят", — говорит Цыганов.По его словам, полис на случай задержки можно приобрести в большинстве страховых компаний, работающих с путешественниками. Минимальная стоимость такого полиса с покрытием до 25–50 тысяч рублей в начале сентября составляла 450–500 рублей. Сейчас тарифы растут. Чаще всего полис предусматривает фиксированную выплату либо оплату гостиницы и допуслуг по договору. Выплата начисляется при задержке свыше определенного времени — например, три часа.Кому стоит страховатьсяПо словам эксперта, заранее застраховаться имеет смысл при покупке дорогих туров, круизов, участия в экспедициях, когда билеты покупают заранее и, например, есть риск заболеть перед поездкой. Такой полис шире и может включать в себя компенсацию всех расходов по несостоявшейся поездке.Если же речь идет о разовой поездке с небольшими финансовыми рисками, дополнительные расходы на полис могут быть неоправданны — проще ориентироваться на возврат от перевозчика, который предусмотрен законом.Как отказаться от страховкиОт страховки можно отказаться в течение 14 календарных дней после покупки, если не было страхового случая. Это период охлаждения, когда можно вернуть средства, но не после завершения события, риски по которому страховались. Поэтому вернуть деньги до полета можно, но не после, когда страховой защитой воспользовались, но страхового случая не было.После 14 дней все зависит от договора: по Гражданскому кодексу при досрочном отказе премия не возвращается, если договор не предусматривает иное. Страховка на авиабилетах часто оформляется отдельным договором с третьей компанией, и перевозчик ее стоимость не возвращает, заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, александр цыганов, эксклюзив