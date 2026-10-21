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Ядров рассказал о работе по привлечению судов под российский флаг

Ядров рассказал о работе по привлечению судов под российский флаг - 21.10.2026, ПРАЙМ

Ядров рассказал о работе по привлечению судов под российский флаг

Минтрансу России важно завершить начатую министром транспорта Андреем Никитиным, предложенным на пост вице-премьера, работу по законодательному привлечению... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:29+0300

2026-10-21T15:29+0300

2026-10-21T15:34+0300

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госдума

росавиация

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минтрансу России важно завершить начатую министром транспорта Андреем Никитиным, предложенным на пост вице-премьера, работу по законодательному привлечению морских судов под флаг РФ и по определению функций Морской администрации, сообщил в Госдуме глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта России. Госдума в среду рассматривает на пленарном заседании кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта. "Андреем Сергеевичем Никитиным инициирован процесс законодательного совершенствования Российского международного реестра судов для привлечения морских судов под российский флаг. Еще одна задача - законодательное закрепление понятия "Морская администрация России" с определением ее функций по публичному управлению морским транспортом", - сказал Ядров во время выступления. Он подчеркнул, что морским транспортом перевозится свыше 70% всех внешнеторговых российских грузов, а в экспорте его доля превышает 80%. Ядров также отметил, что будет продолжено развитие морских портов во всех бассейнах страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, госдума, росавиация